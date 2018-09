"Natiunile Unite au obtinut succese incontestabile in cei 73 de ani, dar s-au indepartat de atingerea asteptarilor omenirii in privinta pacii si bunastarii. Turcia devine vocea lumii spunand ca lumea este mai mare de cinci tari", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Hurriyet.Consiliul de Securitate ONU are 15 state membre, dar doar cinci au statut permament si drept de veto - Statele Unite, Rusia Franta si Marea Britanie.Liderul de la Ankara a declarat ca Turcia este unul dintre principalii sponsori ai actiunilor umanitare pe plan global. "Lumea noastra are nevoie mai mult ca niciodata de o guvernare globala si de responsabilitati comune", a spus Erdogan, citat de cotidianul The Guardian.De la tribuna ONU, presedintele Turciei a cerut Statelor Unite sa il extradeze pe clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de organizarea complotului militar din 2016. ...citeste mai departe despre " Erdogan vrea reformarea Consiliului de Securitate al ONU: Lumea e mai mare de cinci tari " pe Ziare.com