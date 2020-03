La Damasc, agentia oficiala siriana Sana a transmis ca doua avioane de lupta au fost "vizate" de armata turca, adaugand ca cei doi piloti au reusit sa se catapulteze si sunt "teferi si nevatamati". Agentia Sana mai afirma ca armata siriana a doborat o drona, tot in Idlib, difuzand si imagini care arata un aparat prabusindu-se in flacari.La randul sau, Ministerul turc al Apararii a anuntat ca "doua avioane Sukhoi SU-24 ale regimului (sirian) care atacau avioanele noastre au fost doborate".Conform ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cele doua avioane SU-24 au fost doborate de un avion F-16 al armatei turce deasupra zonelor controlate de regimul sirian in regiunea Idlib. Acelasi ONG mai noteaza ca 74 de soldati sirieni au fost ucisi, incepand de vineri, in urma bombardamentelor armatei turce si ca a crescut frecventa confruntarilor directe intre armatele siriana si turca.Turcia a anuntat anterior ca a lansat "operatiunea Scutul Primaverii" impotriva regimului sirian la Idlib, drept represalii pentru un atac aerian sirian in care au fost ucisi 33 de soldati turci in aceasta regiune unde Ankara sustine grupari rebele siriene si pe care armata siriana incearca sa o recucereasca.In pofida escaladarii conflictului armat din Siria, ministrul turc al apararii Hulusi Akar a tinut sa sublinieze ca tara sa nu doreste o confruntare cu Rusia , principalul sustinator al regimului de la Damasc. Aviatia militara rusa desfasoara frecvent raiduri in Idlib pentru sustinerea operatiunilor terestre ale armatei siriene. ...citeste mai departe despre " Erdogan vs. Assad: Doua avioane militare siriene au fost doborate de turci " pe Ziare.com