Este inceputul sfarsitului pentru Angela Merkel?

Majoritatea germanilor pare sa fi ajuns la concluzia ca vremea Angelei Merkel se apropie de final. Un nou sondaj YouGov, publicat miercuri, releva ca 47% dintre cetatenii Republicii Federale ar prefera ca actualul cancelar sa nu obtina un nou mandat, in timp ce doar 36% au spus ca ar dori reconfirmarea acesteia pentru a patra oara in functie.Desigur, acest lucru depinde de reusita discutiilor exploratorii intre conservatori si socialisti, care ar putea reedita marea coalitie aflata la putere in ultimii patru ani.Aceasta formula de guvernare este singura care ii asigura Angelei Merkel inca patru ani de sefie a executivului de la Berlin. Discutiile preliminare privind formarea unei noi coalitii cu Partidul Social-Democrat vor debuta pe 7 ianuarie. In cazul in care se ajunge la negocieri depline, acestea nu vor putea fi incheiate inainte de sfarsitul lunii, ceea ce inseamna ca Germania nu va avea un nou guvern inainte de Pasti.Marea coalitie, o alegere intre ciuma si holera pentru SPDMarea coalitie nu este insa un dat, macar pentru faptul ca nu se bucura de prea multa sustinere printre socialisti, care vad in Angela Merkel una dintre cauzele principale ale dezastrului din alegerile generale, soldate cu un neverosimil 20,5 la suta pentru SPD - cel mai slab scor din istoria acestei candva marete formatiuni politice germane.Primele negocieri de formare a asa-numitei coalitii Jamaica intre grupul conservator CDU/CSU, Partidul Democratilor Liberi (FDP) si Partidul Verzilor (Die Grunen) - numita astfel dupa culorile acestor partide - au esuat in luna noiembrie, dupa o indelungata zbatere, curmata de liberali pe 19 noiembrie, in miez de noapte. Christian Lindner a retras partidul de la negocieri, precizand ca liberalii nu sunt dispusi sa accepte compromisuri indigeste.Wolfgang Kubicki si Christian Lindner, liderii FDPSaptamana aceasta, presedintele FDP, Christian Lindner si seful grupului liberal din Bundestag, Wolfgang Kubicki au sugerat ca, in cazul unui scrutin anticipat, liberalii nu ar putea intra intr-o alianta cu Merkel pe post de cancelar. In opinia celor doi lideri ai FDP, nu este limpede in ce masura crestin-democratii pot iesi din actualul impas pastrand-o la carma pe doamna Merkel."Dupa doisprezece ani de g