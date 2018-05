Este oficial: Comisia Europeana a propus taierea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept

Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura, gravitatea si amploarea deficientelor care afecteaza statul de drept."Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea finantarii din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficientele generalizate care afecteaza statul de drept in statele membre", se arata intr-un comunicat al CE.Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantarea din partea UE in mod proportional cu natura, gravitatea si amploarea deficientelor care afecteaza statul de drept. O astfel de decizie ar urma sa fie propusa de Comisie si adoptata de Consiliu prin vot cu majoritate calificata.Comisia Europeana a propus, miercuri, bugetul pentru perioada 2021-2027, care este "un raspuns onest la realitatea actuala, in care se asteapta ca Europa sa joace un rol mai important in asigurarea securitatii si a stabilitatii intr-o lume instabila, intr-un moment in care Brexit va lasa un gol considerabil in bugetul nostru".Propunerea Comisiei raspunde acestei duble provocari prin reduceri de cheltuieli si prin noi resurse in egala masura."Aceasta zi este un moment important pentru Uniunea noastra. Noul buget reprezinta o oportunitate de a ne modela viitorul ca o Uniune noua si ambitioasa, formata din 27 de state membre unite prin solidaritate. Prin propunerea de astazi, am prezentat un plan pragmatic care arata cum sa obtinem mai multe rezultate cu mai putine resurse.Tinand cont de contextul economic favorabil, avem un timp de respiro, ceea ce nu ne scuteste insa de faptul ca trebuie sa facem economii in anumite domenii. Vom asigura buna gestiune financiara prin introducerea primului mecanism privind statul de drept. Aceasta inseamna sa actionam responsabil cand este vorba de banii contribuabililor nostri.Mingea este acum in terenul Parlamentului si al Consiliului. Cred cu tarie ca ar trebui sa ne propunem sa ajungem la un acord inainte de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker....citeste mai departe despre " Este oficial: Comisia Europeana a propus taierea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept " pe Ziare.com