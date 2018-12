Europa e intr-un moment de maxima vulnerabilitate. Noi avem un dispret total fata de securitatea Romaniei Interviu

Sub deviza "Semper Occultus" (Intotdeauna secret), serviciul de spionaj britanic isi desfasoara activitatea in cea mai mare discretie, de aceea iesirea publica a sefului agentiei, ofiterul de cariera Alex Younger, a atras atentia, mai ales ca a mentionat Rusia de 10 ori in discursul sau.Intr-un interviu acordat Ziare.com, fostul consilier prezidential Iulian Fota ne ajuta sa decriptam mesajele transmise de seful MI6 si face o paralela cu ce se intampla in Romania , subliniind totodata: "In zona de intelligence nu mai suntem pe timp de pace de mult".Ce v-a atras atentia in discursul tinut la inceputul acestei saptamani de Alex Younger, la Universitatea St Andrews? A fost ceva neobisnuit?Ca unul care a lucrat foarte bine cu serviciile de informatii occidentale, inclusiv (sau in special) cu MI6 si CIA, evident ca am fost atent la acest discurs, mai ales ca acum cativa ani, alaturi de presedintele Basescu, am participat la o intalnire cu seful MI6.E un discurs extrem de consistent, extrem de interesant, pentru ca seful MI6 spune cateva lucruri importante.In primul rand, avertizeaza asupra complexitatii sistemului international, problemelor de securitate cu care ne confruntam, facand o distinctie importanta intre ce a fost pana acum si ce este acum.Din acest motiv, introduce termenul "intelligence de generatia a 4-a", tocmai pentru ca serviciile de informatii trebuie sa se raporteze la un mediu informational mult mai ostil decat in trecut, care e caracterizat de amenintari noi, cum sunt cele hibride, amenintari care folosesc tehnologii sofisticate, in special bazate pe digitalizare. Aici vorbim si despre securitatea cibernetica, bineinteles.Sunt o serie de amenintari care pot fi generate atat de state mari, in contextul noii competitii geopolitice, cat si de actori non-statali. Deci pe langa complexitate, despre care vorbeam anterior, a doua idee importanta este cea legata de faptul ca trebuie sa dezvoltam capabilitati de intelligence de generatia de a 4-a.A treia idee: e nevoie de oameni noi, de oameni foarte bine pregatiti, de c ...citeste mai departe despre " Europa e intr-un moment de maxima vulnerabilitate. Noi avem un dispret total fata de securitatea Romaniei Interviu " pe Ziare.com