Europa se pregateste pentru noi valuri de migranti: Italia si-a relaxat politica "frontierelor inchise", iar Franta si Germania sustin initiativa

Inca de la finele anului 2018, ministrul italian de interne, Mateo Salvini, anunta ca in porturile tarii sale nu vor mai avea voie sa ancoreze nave care aduc migranti ilegali.Asa cum era de asteptat, aceasta politica a trezit numeroase reactii de nemultumire, atat in randul unora dintre italieni, cat si printre cetatenii altor state europene. Cu toate acestea, Salvini n-a renuntat la ideea de a tine porturile inchise, sustinand ca - daca ar da drumul valului de migranti, acestia ar ramane blocati in Italia , iar UE n-ar ridica un deget pentru a ajuta.In aceste conditii, premierul italian Giuseppe Conte l-a acuzat, in repetate randuri, pe Mateo Salvini de lipsa de solidaritate si de sustinere, transmitandu-i acestuia ca e "obsedat" sa tina migrantii departe de Italia. Totodata, Conte a sustinut ca o multime de alte state, printre care si Romania , sunt dispuse sa preia migrantii din Lampedusa, atata vreme cat statul italian le va permite acestora sa debarce pe insula (care se afla in Marea Mediterana si e teritoriu italian).Din 2018 incoace, Salvini a facut doar cateva concesii, cu chiu cu vai, permitandu-le putinor nave de salvare sa debarce migranti pe insula Lampedusa.La finele lunii septembrie, insa, Italia - aflata in plina criza politica - si-a numit un nou guvern, condus tot de Giuseppe Conte, dar din care Mateo Salvini nu mai face parte.In aceste conditii, desi oficial n-a renuntat la politica "fronierelor inchise pentru migranti", Italia a inceput sa permita din nou debarcarea de migranti pe insula Lampedusa.Spre exemplu, navei de salvare Ocean Viking i s-a permis sa debarce, zilele trecute, 82 de migranti, informeaza BBC.Noul ministru de interne, Luigi Di Maio (care i-a luat locul in guvern lui Mateo Salvini), a declarat ca primeste migrantii in conditiile in care mai multe state membre si-au exprimat intentia de a-i prelua, evitand ca acestia sa ramana doar in Italia si sa creeze probleme sociale si economice in tara.Ministrul francez de interne, Christophe Castaner, a anuntat ca sustine politica Italiei si ca acum trebuie stabilit, la nivelul UE, un mecanism de preluare a migrantilor.In context, ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a precizat ca tara sa ar putea, in teorie, sa preia 25% dintre mi