Europa vrea sa impuna tarife pentru motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de Trump

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul "unor contramasuri" pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE , relateaza CNN Money.Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife de 10% pentru importurile de aluminiu, masura condamnata vocal de principalii aliati si parteneri comerciali ai Statelor Unite.Uniunea Europeana a anuntat anterior ca raspunsul va fi rapid, ferm si proportional.Harley-Davidson a refuzat sa comenteze decizia de vineri a Comisiei Europene, dar Levi Strauss a emis un comunicat in care si-a exprimat sprijinul pentru libertatea comertului."Sustinem pietele deschise si libertatea comertului acolo unde toata lumea respecta regulile; aceste masuri nu vor afecta doar marcile si angajatii americani, dar vor avea reverberatii la nivelul economiei mondiale", a afirmat un purtator de cuvant al companiei.Justificarea pentru tarife - problemele de securitate nationala - au fost la randul lor criticate cu asprime. Ministerul german de Externe Sigmar Gabriel a descris motivele administratiei americane ca "de neinteles"."UE trebuie sa raspunda cu hotarare la tarifele punitive ale Statelor Unite, care pun in pericol mii de locuri de munca in Europa. Nu trebuie sa existe nicio indoiala la Washington in aceasta privinta", a spus Gabriel.Alexander Winterstein, un purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat ca cele 28 de state membre trebuie sa raspunda cu tarife ca un singur bloc comercial. Comisia va discuta raspunsul UE miercurea viitoare.UE ar putea la randul ei sa introduca masuri de protectie daca va observa cresterea neasteptata a importurilor de otel. Aceste masuri ar putea include tarife sau cote de import si ar putea fi introduse rapid, a spus Winterstein.O alta masura evidenta ar fi inregistrarea unei plangeri impotriva Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Comertului. Analisti ai UBS au spus ca Europa are sanse bune de castig, dar procesul ar putea dura 18 luni."Daca UE castiga, ar putea impune sanctiuni economice impotriva SUA", a spus Peter Holmes, expert in probleme comerciale la Universitatea din Sussex.