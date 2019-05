Europarlamentare 2019: Probleme cu lista sectiilor de vot din Diaspora publicata de MAE

De exemplu, adresa sectiei de vot din Malmo ( Suedia ) publicata pe site-ul MAE nu este aceeasi cu adresa publicata pe site-ul Ambasadei Romaniei in Suedia."Astazi am observat ca adresa anuntata de MAE pare cea gresita, dar nu mai stie nimeni nimic. Noi am printat pliante cu adresa gresita pe plan local din banii nostri ca sa ne anuntam conationalii. Bani pierduti... Si se pare ca Malmo nu e un caz izolat!", a declarat pentru Ziare.com Laura Ghibu Ventimiglia, din partea asociatiei.Pe lista MAE, care inca mai este pe site, adresa sectiei de votare din Malmo (Suedia) este ABF Malmo, Spanehusvagen 47, 211 58, Malmo.In schimb, pe pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Regatul Suediei apare o alta adresa, care este subliniata explicit intr-o nota suplimentara: "Adresa corecta a sectiei de votare din Malmo este: Porslinsgatan 3, 211 32, Malmo". Deci unde voteaza, pana la urma, romanii din Suedia?Mai mult, si alti romani din Diaspora, care se pregatesc de alegerile europarlamentare, ne-au semnalat ca asemenea erori legate de adresa exista si in cazul sectiilor din alte tari, cum ar fi in Barcelona ( Spania ) si Zurich ( Elvetia ), iar erori si mai mari ar fi in cazul sectiilor deschise in Iordania.Aici poti gasi o centralizare a sectiilor de votare in format electronic, pe harta, realizata de code for Romania Una din noile sectii de votare este cea din Basel (Elvetia), unde au ajuns sa traiasca tot mai multi concetateni si unde sunt asteptati la vot si romani din Germania si Franta , datorita apropierii de granite."Acum, ca avem 4 sectii de votare, se voteaza cu orice document de identitate valid (pasaport, buletin) indiferent unde este declarata rezidenta (Romania sau Diaspora), speram sa ajungem macar la 2000 de Romani (care voteaza - n.red.) in Elvetia, minim 500 la Basel", se arata pe pagina asociatiei Romani in Basel.Spre deosebire de alegerile parlamentare din 2016, cand au existat 417 sectii de votare in Diaspora, pentru alegerile europarlamentare de anul acesta au fost organizate 441 sectii de votare.V.D. ...citeste mai departe despre " Europarlamentare 2019: Probleme cu lista sectiilor de vot din Diaspora publicata de MAE " pe Ziare.com