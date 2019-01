Europenii care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit pot face de azi cerere. Nu si daca au iPhone

Aproximativ 3,5 milioane de cetateni europeni traiesc in prezent in Regatul Unit. Ei urmeaza sa ceara statutul de "rezident permanent" ("settled status", in engleza, n.red.), pentru a continua sa muneasca si sa incaseze prestatii sociale atunci cand tara isi va intrerupe relatiile cu UE Ministerul de Interne a dat asigurari ca vrea sa simplifice procedura la maximum.Pe aplicatie - care nu functioneaza inca pe iPhone -, utilizatorii sunt invitati sa-si fotografieze pasaportul biometric si fata pentru a-si confirma identitatea. Discutii continua cu Apple , pentru a le permite utilizatorilor de iPhone sa acceada la aplicatie.Ei sunt directionati apoi catre un site pentru a-si inregistra adresa si isi pot da acordul in vederea unei verificari a situatiei fiscale, pentru a li se confirma adresa.In a treia etapa, ei trebuie sa-si declare cazierul judiciar. O condamnare poate conduce la o respingere a cererii.Procedura costa 65 de lire sterline (74 de euro) - cat un pasaport. Ea este gratuita in cazul celor care dispun deja de statutul de rezident permanent.Incepand de la 30 martie, cererile vor putea sa fie depuse si prin posta, la administratii locale.Poate face fata Marea Britanie birocratiei post-Brexit?In urma unei faze de testare a aplicatiei - care a avut loc in noiembrie si decembrie, pe un numar de 30.000 de persoane -, ministerul a anuntat primele rezultate, si anume ca 81% dintre cereri au fost prelucrate intr-un termen de o saptamana.Niciun dosar nu a fost refuzat, insa aproape 10% dintre persoane nu au primit un raspuns, la trei saptamani dupa incheierea testarii."Suntem pe calea cea buna", a dat asigurari secretarul de stat insarcinat cu Imigratia Caroline Nokes.Insa unele voci isi exprima ingrijorarea cu privire la numarul de solicitari zilnice care ar putea fi adresate - pana la 6.000 potrivit unor estimari.Home Office a angajat 1.900 de persoane pentru a raspunde acestei noi sarcini de serviciu."Este un test important pentru minister, miza este mare", considera Jill Rutter, specialista in probleme de migratie la centrul de reflectie British Future."Daca totul se incheie cu bine, Regatul Unit va transmite un mesaj puternic, si anume ca europenii sunt bineveniti si ca Guvernul controleaza situatia. Daca ieie rau, con ...citeste mai departe despre " Europenii care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit pot face de azi cerere. Nu si daca au iPhone " pe Ziare.com