Raportorul european care a cerut sanctionarea Ungariei spune ca in Romania lucrurile nu stau la fel de rau, insa Guvernul trebuie sa ia masuri

Nu este, insa, multumita de raspunsul premierului Viorica Dancila, care i-a acuzat pe oficialii europeni, la Strasbourg, ca tin cont de informatii false privind situatia de la Bucuresti.Judith Sargentini este cea care se ocupa, zilele acestea, si de redactarea punctului de vedere al Verzilor, grupul parlamentar caruia ii apartine, privind rezolutia pentru Romania. De altfel, propunerea pentru ca situatia din Romania sa devina tema de dezbatere in Parlamentul European apartine acestui grup politic.In zilele acestea, in Parlamentul European se redacteaza o rezolutie privind Romania. Rezolutia vine intr-un context mai larg, al declansarii procedurilor privind articolului 7 asupra Poloniei si Ungariei. Care sunt asemanarile intre aceste trei cazuri?Nu as spune ca rezolutia asupra Romaniei are de-a face in vreun fel cu procedurile privind aplicarea Articolului 7 in cazul Poloniei sau Ungariei. Rezolutia ilustreaza preocuparile noastre privind functionarea Justitiei in Romania.Atunci sa vorbim despre diferentele dintre tarile mentionate. Spre exemplu, cu ce difera cazul Romaniei de cel al Ungariei, pe care il cunoasteti foarte bine?In cazul Romaniei este vorba despre situatia din Justitie si lupta impotriva coruptiei. In Ungaria sunt probleme care au aparut inca din 2010, legate de libertatea religioasa, libertatea presei, dreptul la asociere si de intrunire, asadar, de multe aspecte care se refera la drepturile fundamentale.Parlamentul European monitorizeaza situatia din Ungaria din 2010, toate aceste elemente au dus incet, incet la discutia despre declansarea Articolului 7.Dezbaterea asupra Romaniei se afla abia la inceput.Trebuie sa spun, in primul rand, ca nu imi place sa fac astfel de comparatii, deoarece fiecare stat membru are specificul sau, in plus, s-ar sugera ca dezbaterea ar fi intre Europa de Vest si cea Centrala si de Est, iar eu nu am aceasta apreciere.In al doilea rand, spuneam ca Parlamentul European urmareste situatia din Ungaria din 2010 si exista deja o serie intreaga de liste cu intrebari, dezbateri, rezolutii si rapoarte in acest caz. Prin cumularea acestora, vreme de opt ani, s-a ajuns la pun