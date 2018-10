"Aceasta este o era a autoritarismului. (...) Nu vad ca cei aflati in functii sa fie constienti de consecintele posibile ale ceea ce fac", a spus Haass pentru CNBC, numindu-i pe presedintele rus Vladimir Putin si pe printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman "lideri autoritari" (strongmen).Acest lucru ar putea destabiliza ireversibil ordinea globala care a dainuit de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial."Timp de 70, 75 de ani am avut acest sistem international guvernat de reguli, fara razboaie intre mari puteri, cu rivalitati atenuate. Iar acum, cand ma uit la lume si la oamenii care conduc lumea, simt nevoia unui moment de reflectie. Ma tem ca atunci cand istoricii vor privi inapoi, vor vedea ca acest moment a fost inceputul destramarii (ordinii globale) ", a adaugat presedintele Consiliului pentru Relatii Externe.Ingrijorarile lui Haass, care a detinut in trecut functii precum cea de consilier guvernamental, coordonator special pentru Afganistan si trimis special in Irlanda de Nord, sunt impartasite si de alti specialisti din domeniu.Potrivit indicelui democratiei realizat de The Economist, dintre cele 167 de tari evaluate in 2018, 89 au obtinut scoruri mai mici fata de anul precedent.Citeste mai departe despre " Expert in relatii internationale: Incepe destramarea ordinii mondiale " pe Ziare.com