Experti in domeniul Apararii avertizeaza: Amenintarea terorista la adresa Europei creste, dupa ce combatantii straini se intorc acasa

Zeci de jihadisti urmeaza sa se intoarca in Regatul Unit si pe continent, iar ei au deprins in Siria si Irak abilitati precum transformarea in arme a dronelor si confectionarea la scara mare de masini-capcana si dispozitive explozive improvizate (IED), potrivit unui raport intocmit de experti in domeniul apararii de la Jane's Terrorism and Insurgency Centre (JTIC)."Combatanti straini care se intorc in Europa vin cu competente critice care vor ajuta un numar tot mai mare de retele operationale islamiste sa comita atacuri mai complexe", subliniaza autorul raportului, Otso Iho."Aceste competente includ construirea unor IED viabile - lucru invatat in Irak si Siria, unde Statul Islamic a produs IED la scara industriala -, expertiza in arme de asalt si in folosirea unor noi tipuri de armament sau tehnologii precum dronele", mai noteaza raportul.Un val de atacuri recente pe teritoriul european a implicat arme "de slaba capacitate", insa o folosire cu succes de catre militanti islamisti a dronelor sau masinilor-capcana ar marca o crestere notabila a nivelului amenintarii, se arata in raport.Luptarori ISIL au gasit modalitati de a transforma tehnologie din comert - disponibila pe Amazon sau la un magazin pe strada - in arme eficiente si letale.Grupuri de monitorizare a utilizarii tot mai ample a dronelor avertizeaza ca probabil este o chestiune de timp pana cand teroristi vor incerca sa foloseasca o drona inarmata intr-un atac impotriva Occidentului."Este clar ca aceasta tehnologie poate traversa frontiere si reprezinta o amenintare in afara zonelor de conflict, asadar este necesar sa luam cu totii in serios acest lucru", a declarat pentru The Telegraph directorul Air Wars, un grup independent care monitorizeaza conflictul din Irak si Siria, Chris Woods.In afara de amenintarea imediata si directa la adresa securitatii pe care o reprezinta intoarcerea luptatorilor straini, in raport se conchide ca ar putea sa apara riscuri importante in urma potentialului de a se transforma si radicaliza a unor retele islamiste deja existente in Europa.Contributia si leadershipul acestor combatanti straini pot determina grupuri care au jucat anterior un rol de sustinere - finantare, facilitarea cala