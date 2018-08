Politia a anuntat ca este vorba despre un accident rutier produs pe autostrada din apropierea aeroportului, conform The Sun. Conform primelor informatii, ar fi vorba despre un tir care a explodat.Mai multe echipaje de ambulanta si un elicopter au fost trimise la fata locului.Traficul rutier a fost oprit pe autostrada pe ambele sensuri.Esplosione ora a #Bologna pic.twitter.com/brNqxyJKHp- amedeo (@amemacula) 6 august 2018Massive explosion and fire near #Bologna Airport, #Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames(­čôĚPatrizio Rosetto) pic.twitter.com/1NrmJhQLCZ- John Villanueva Puzon (@JohnRPuzon_) 6 august 2018 ...citeste mai departe despre " Explozie puternica in apropiere de aeroportul din Bologna (Foto&Video) " pe Ziare.com