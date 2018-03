Expulzarea diplomatilor - o masura fara precedent dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Este inceputul unui nou Razboi Rece?

24 de tari s-au solidarizat cu Marea Britanie expulzand aproape 150 de diplomati rusi dupa ce fostul spion Sergei Skripal si fiica sa au fost otraviti la Londra, actul criminal fiind atribuit Moscovei."O reactie de o asemenea amploare nu a mai existat niciodata dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial", a declarat Cristian Diaconescu pentru Ziare.com.Citeste si:SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi si inchid un consulat. Germania Canada si alte tari fac la fel, inclusiv RomaniaNATO expulzeaza sapte diplomati rusi si reduce cu o treime marimea delegatiei Moscovei (Video) Romania expulzeaza un diplomat rus, din solidaritate cu UK in cazul SkripalMarea Britanie saluta cea mai mare expulzare colectiva de spioni rusi din istorie"Este vorba despre un gest simbolic, cu doua elemente esentiale. In primul rand, odata ce se constata folosirea armei chimice, oriunde in lume (inclusiv in conditii de razboi, atentie!) se considera la nivelul comunitatii internationale ca s-a trecut o linie rosie. Nu exista absolut niciun fel de justificare privind un astfel de gest!De aici decurge si a doua semnificatie: intrucat s-a folosit aceasta arma chimica in spatiul euroatlantic, era absolut necesar ca cel putin statele din acest spatiu sa aiba o reactie, pentru ca la o astfel de actiune trebuie sa existe intotdeauna un raspuns. Si atunci, la semnalul transmis de Marea Britanie pe baza evaluarilor (care, iata, au fost recunoscute si de UE, si de NATO!), in dialogul politic s-au prezentat argumente si statele membre au cazut de acord ca aceste argumente sunt valabile, presupunand deci responsabilizarea Federatiei Ruse.Asa ca s-au luat deciziile corespunzatoare. Pe de o parte, cele la nivel de organizatie (atat UE, cat si NATO aplicand masura expulzarii unor diplomati rusi), iar pe de alta parte in plan bilateral", a mai comentat Cristian Diaconescu.Cum a reactionat RomaniaRomania s-a raliat partenerilor din UE si NATO, reactionand si in plan bilateral, adica exprimandu-si solidaritatea cu Marea Britanie, cu care avem un parteneriat strategic, spune acesta."E o chestiune de semnal. Daca intr-un mo ...citeste mai departe despre " Expulzarea diplomatilor - o masura fara precedent dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Este inceputul unui nou Razboi Rece? " pe Ziare.com