Extrema dreapta franceza: Ideile noastre se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia

In fata a 800 de militanti ai formatiunii, sefa Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) a rostit un discurs in localitatea Frejus (sud), oras sub controlul RN, unde a criticat "supunerea (guvernului francez) fata de Bruxelles si fata de nebunia sa politica imigrationista"."Astazi, prefectii (reprezentantii statului in teritoriu - n.r.) nu mai au decat o singura ocupatie, implantarea imigrantilor", a acuzat Marine Le Pen, care a abordat doua teme clasice ale extremei drepte: pericolul imigratiei si insecuritatea.In "Ungaria, Polonia, Austria si Italia, ideile noastre se afla deja la putere", a spus eurodeputata franceza, care a amintit si de rezultatele bune ale extremei drepte la alegerile legislative din Suedia de saptamana trecuta. Le Pen a elogiat in mod special formatiunea de extrema dreapta Liga, care guverneaza Italia in cadrul unei coalitii cu formatiunea populista Miscarea Cinci Stele."Numarul de solicitanti de azil in Italia, de la sosirea la putere a lui Matteo Salvini, a scazut cu 65%. Trebuie pusa in aplicare o politica menita sa descurajeze imigratia", a insistat Le Pen, care a sustinut ca, daca ar fi fost ea la putere, vasul umanitar Aquarius nu ar fi debarcat pe tarmurile franceze.Le Pen a acuzat guvernul presedintelui Emmanuel Macron ca aloca bani pentru a integra imigranti in detrimentul francezilor aflati in nevoie. Totodata, ea a pus sub semnul intrebarii motivele care ii determina pe imigranti sa plece spre Europa si a sustinut ca multi refugiati "isi fac vacantele" in tarile de origine din care au plecat.Lidera RN a atacat si Uniunea Europeana, pe care a numit-o proimigratie, cu toate ca a evitat sa mai vorbeasca despre o iesire a Frantei din zona euro. In opinia sa, "revenirea la natiuni" este de neoprit "in intreaga lume". Marine Le Pen a apreciat ca acest curent a inceput cu votul in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si cu alegerea lui Donald Trump ca presedinte al Statelor Unite.Potrivit Reuters, Le Pen a lansat un apel la adresa partidelor populiste din Europa de a se uni impotriva establishment-ului liberal la alegerile europene de anul viitor si a anuntat ca formatiunea sa va face campanie imp ...citeste mai departe despre " Extrema dreapta franceza: Ideile noastre se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia " pe Ziare.com