Extremismul de dreapta, o problema a intregii Germanii: Nepotii nazistilor au si ei urmasi

Domnule Friedman, avertizati de multa vreme asupra consecintelor "incendierilor din mintile si sufletele oamenilor", apeland la mai multa toleranta. Este democratia germana capabila sa faca fata unei astfel de amenintari in contextul incidentului recent de la Chemnitz?Sunt profund ingrijorat si nelinistit. Ceea ce vedem acum e doar varful unei miscari antidemocratice, care dispune de un fundament mai solid decat ne-am imagina in societate. Democratia ii poate tine piept, dar cand si cand cedeaza.In Saxonia nici actualul si nici precedentele guverne nu au combatut cu fermitate rasismul, antisemitismul, xenofobia si gruparile extremiste de dreapta. Exista forte antidemocrate care vor sa distruga substanta unei societati liberale, umaniste, dintr-o lume pluralista.Daca astazi vorbim de Chemnitz, nu putem sa nu amintim si de Hoyerswerda si Rostock. Si atunci au fost atacati si ucisi oameni, care nu erau cetateni germani. Ca intr-un stat de drept democratic oamenii sunt haituiti numai pentru ca au alta infatisare, arata ca cel putin in unele regiuni din Saxonia mai exista multe probleme restante. In acest land federal unii cred ca pot sau chiar au dreptul de a inlocui politia.Nu e de mirare ceea ce s-a petrecut la Chemnitz si nu s-a intamplat asa, pur si simplu. Deja cu cateva luni in urma au avut loc incidente provocate de extremisti de dreapta, de xenofobi, de criminali. Si atunci a durat mult pana ca justitia saxona sa intervina cu hotarare, iar in final cazul a fost preluat de procuratura federala.Avem de-a face cu o problema strict estgermana sau saxona?Cine crede ca problema extremismului de dreapta se limiteaza la noile landuri federale din rasaritul Germaniei, greseste. Este bineinteles o problema generala si nu este noua. Dupa 1945 rasismul, antisemitismul, ura fata de oameni nu au disparut complet. Cei care au perpetuat o nostalgie pentru Hitler au ajuns, intre timp, la a treia generatie. Nepotii nazistilor au si ei urmasi.In fond ne confruntam nu doar cu o problema germana, ci cu una europeana. In multe tari, cum ar fi Ungaria sau Polonia , observam cum xenofobii se bucura de succes nu numai in strada, ci si pe scena politica. Sunt sefi de guvern. Sau fac parte din guve ...citeste mai departe despre " Extremismul de dreapta, o problema a intregii Germanii: Nepotii nazistilor au si ei urmasi " pe Ziare.com