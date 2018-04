Extremistii Europei il felicita pe Orban pentru victorie, iar un important ministru din Germania li se alatura

Le Pen, liderul Frontului National din Franta , a declarat intr-o postare pe Twitter : "O victorie clara si mare a lui Viktor Orban in Ungaria. Inversarea valorilor si imigratia in masa promovata de UE au fost din nou respinse. Partidele nationaliste ar putea fi majoritare in Europa la viitoarele alegeri ale Parlamentului European in 2019", informeaza News.ro.Grande et nette victoire de Viktor Orban en #Hongrie 🇭🇺: l'inversion des valeurs et l'immigration de masse pronees par l'UE sont a nouveau rejetees.Les nationaux peuvent etre majoritaires en Europe aux prochaines #Europeennes2019! MLP- Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 8, 2018Geert Wilders, liderul controversat al Partidului Olandez al Libertatii, l-a felicitat si el pe Orban pe Twitter: "Felicitari Viktor Orban pentru acest rezultat excelent. O victorie binemeritata!"Congratulations Viktor Orban with this excellent result.A well deserved victory! #hungaryelections #HungaryElection2018 #Valasztas2018 pic.twitter.com/BT2t9DqJbp- Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 8, 2018De asemenea, o membra importanta a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania si-a aratat sustinerea fata de premierul ungar: "Felicitari Viktor Orban! O zi nefericita pentru UE, o zi buna pentru Europa!".O surpriza a venit de la varful Guvernului din Germania, prin vocea ministrului de Interne, Horst Seehofer, care a salutat victoria electorala a prim-ministrului ungar Viktor Orban si a indemnat Uniunea Europeana sa renunte la ceea ce el a numit o "politica de aroganta si condescendenta" fata de membri mai mici precum Ungaria, arata Agerpres.Si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Viktor Orban pentru victoria in alegerile legislative desfasurate duminica, apreciind ca aceasta este o dovada a increderii depline a cetatenilor din Ungaria in apararea si promovarea intereselor nationale ale statului.Dupa numararea a 98% din voturi, partidul nationalist condus de Orban, Fidesz, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria.Orban si-a bazat campania pe o platforma anti-imigratie si a sustinut ca partidele din opozitie pun in pericol securitatea nationala si crestinatatea, transformand Ungaria "intr-o tara a imigrantilor" pentru ca doresc o alianta mai aprop ...citeste mai departe despre " Extremistii Europei il felicita pe Orban pentru victorie, iar un important ministru din Germania li se alatura " pe Ziare.com