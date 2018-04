Facebook anunta ca datele a 87 de milioane de utilizatori au fost folosite ilegal de Cambridge Analytica

Potrivit BBC, Facebook spune ca cei mai multi dintre acesti utilizatori sunt din Statele Unite."In total, credem ca datele din profilurile Facebook a 87 de milioane de persoane - majoritatea din SUA - probabil au fost accesate ilegal de firma Cambridge Analytica", a comunicat miercuri seara Mike Schroepfer, directorul tehnic al Facebook."In urma cu doua saptamani, am promis o abordare dura privind informatiile la care aplicatiile pot avea acces in momentul conectarii la Facebook (...). Astazi, vrem sa transmitem cele mai noi informatii despre modificarile pe care le facem pentru a proteja mai bine datele personale. Vom face mai multe modificari in urmatoarele luni si va vom tine la curent", a precizat Mike Schroepfer.Scandalul Cambridge Analytica: De la "Eu cu cine votez?" la "Eu stiu cu cine votezi si-ti voi schimba votul!"Razboiul psihologicO firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obtinerea datelor, a declarat pentru publicatia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obtine milioane de profil ...citeste mai departe despre " Facebook anunta ca datele a 87 de milioane de utilizatori au fost folosite ilegal de Cambridge Analytica " pe Ziare.com