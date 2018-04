Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintata

Facebook si, in general, platformele de social-media au adus o schimbare pozitiva, accelerand distribuirea informatiilor cu impact major asupra relatiilor inter-umane si asupra culturii. Dar in orice schimbare majora se ascunde si o mare capcana, aceasta conexiune realizata intre oameni prin intermediul computerului a generat si o mare vulnerabilitate care consta in pericolul pierderii controlului asupra vietii personale.Mark Zuckerberg, 33 de ani, s-a prezentat in fata alesilor americani decis sa-si puna cenusa in cap si sa salveze tot ce se mai putea salva. A reusit mai mult decat se astepta, dar asta cu compromisuri serioase si cu, cel mai probabil, o reducere serioasa a veniturilor din publicitate.Promisiunea ca utilizatorii vor prelua din nou controlul asupra propriilor vietiImplementarea unor reguli mai stricte in ce priveste protectia datelor personale va insemna costuri mai mari pentru companii pentru a ajunge la potentialii clienti. In lipsa unor informatii precise despre acestia, oferite cu "generozitate" pana acum de platformele sociale, direct sau indirect, costurile de promovare a produselor vor creste."Compania a facut mai multe anunturi despre care a spus ca vor ajuta oamenii sa aiba un control mai bun asupra informatiilor personale. Facebook a interzis accesul agentilor de publicitate la informatii oferite de o a treia parte, care le-a permis comerciantilor sa tinteasca din ce in ce mai multi utilizatori. Compania a promovat, de asemenea, modalitati prin care oamenii isi pot descarca si revizui datele postate pe Facebook de-a lungul timpului", scrie cotidianul american New York Times.Mark Zuckerberg, miliardarul care purta numai tricouri si hanorace de culoare gri, a mai facut un compromis si s-a imbracat in costum pentru a participa la audieri. Se pare ca si asta l-a ajutat, respectul aratat alesilor americani a fost bine primit, iar intrebarile oamenilor politici au avut ca scop rezolvarea problemei si nu neaparat distrugerea companiei.Facebook poate deveni complice al sistemelor politice autoritareDupa aceste audieri, un lucru e cert, Facebook se va schimba.Mark Zuckerberg a declarat punctu ...citeste mai departe despre " Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintata " pe Ziare.com