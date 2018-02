Facebook, Twitter, Google, fronturi de lupta cu troli, roboti si conturi false. Ce se intampla in Romania?

S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa faca anumite operatiuni pe internet) si sa detineti, fara sa stiti, un cont fals de Facebook sau Twitter create de acesta pe langa cele pe care le folositi in mod obisnuit.Companii de soft, de marketing digital, agentii guvernamentale, asociatii mai mult sau mai putin secrete creeaza mesaje false, conturi false, identitati false si lumi false cu scopul de a intra in mintea unui numar cat mai mare de utilizatori si de a le influenta deciziile.Brexit si venirea lui Donald Trump la Casa Alba au fost doua evenimente politice majore care au surprins societatea occidentala.Brusc, mai multi lideri politici, experti si analisti au realizat ca regulile jocului au fost schimbate pe sub masa, iar anumite entititati au acumulat o putere atat de mare incat pot decide alegeri democratice, referendumuri, reusita sau esecul unui proiect sau produs, destinul unui om, doar prin manipularea mesajelor pe retelele sociale.Falsul, o a doua natura in mediul online"Atunci cand Hilary Mason, cercetator stiintific si antreprenor, a descoperit ca sunt zeci de conturi create automat pe Twitter care-i copiasera profilul, a incercat imediat sa le opreasca. A depus zeci de plangeri la Twitter, trimitand in mod repetat copii ale permisului de conducere pentru a-si dovedi identitatea. I-a rugat pe prietenii sai care lucrau pentru compania americana sa o ajute, dar dupa mai multe zile, unele dintre conturile false inca erau active" scrie New York Times intr-un articol din 20 februarie care analizeaza criza prin care trec retelele sociale.Falsul a devenit o a doua natura a mediului online sau, poate chiar prima. Pornind de la comentariile violente de la sfarsitul articolelor scrise de jurnalisti, comentarii facute sub identitati false, pana la crearea de softuri care genereaza conturi false de Facebook, Twitter, Instagram, exista un intreg arsenal de instrumente pentru propagarea minciunii in mediul virtual.La o simpla cautare pe Google , o companie de "hosting" (care ofera spatiu pe serverele sale pentru gazduirea continutului digital al site-urilor) din Romania ofera 500 de like-uri pentru conturi de Facebook, pornind de la pretul de 5 euro.Site din Romania specializa ...citeste mai departe despre " Facebook, Twitter, Google, fronturi de lupta cu troli, roboti si conturi false. Ce se intampla in Romania? " pe Ziare.com