FBI a interogat un milirdar rus care i-ar fi dat sute de mii de euro avocatului lui Trump

Este vorba de omul de afaceri Viktor Vekselberg, care conduce compania rusa Renova, a transmis CNN marti.Acesta figureaza pe o lista de sapte oligarhi rusi apropiati ai Kremlinului sanctionati la inceputul lunii aprilie de Washington, care ii acuza in special ca au participat la "atacuri" ale Moscovei asupra "democratiilor occidentale".Varul sau, Andrew Intrater, aflat la conducerea filialei americane a Renova (Columbus Nova), a fost de asemenea interogat de politia federala americana, a mai relatat CNN.Platile au fost facute dupa alegerile din noiembrie 2016 castigate de Donald Trump. Michael Cohen face obiectul unei anchete federale.Tot marti, avocatul actritei de filme pentru adulti Stormy Daniels, Michael Avenatti, a publicat un raport al cabinetului sau in care se afirma ca Vekselberg si varul sau au transferat "circa 500.000 de dolari" catre Michael Cohen in opt transe."In mod inexplicabil, Cohen a acceptat aceste plati, in contextul in care era avocatul personal al presedintelui", mai este scris in raport.New York Times si NBC News au relatat la randul lor ca au consultat documente financiare care confirma afirmatiile lui Avenatti.Stormy Daniels, pe numele sau real Stephanie Clifford, sustine ca a primit 130.000 de dolari de la Michael Cohen pentru a pastra tacerea asupra unei presupuse relatii sexuale cu Donald Trump din 2006-2007. Aceasta plata a fost facuta printr-un cabinet de consultanta, Essential Consultants, creat de Michael Cohen.Mai multe companii au apelat de asemenea la serviciile aceluiasi cabinet.