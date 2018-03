FBI a investigat planurile lui Trump de a construi un hotel in Letonia cu sprijinul unui sustinator al lui Putin

Trump voia sa construiasca un fel de Las Vegas in tarile baltice, arata The Guardian.In 2010, un mic grup de oameni de afaceri, inclusiv un sustinator al lui Putin, a inceput sa faca planuri pentru a construi un hotel si un complex de divertisment in Riga, capitala Letoniei, impreuna cu Donald Trump.Trump si fiica sa Ivanka au petrecut ore in sir in Trump Tower alaturi de rusul Igor Krutoy, care a participat si la o intalnire in aceeasi cladire in timpul campaniei electorale din 2016.Apoi, biroul anticoruptie al Guvernului leton a inceput sa investigheze. The Guardian a aflat ca planurile de afaceri au fost abandonate dupa ce Krutoy si un alt om de afaceri rus au fost interogati de autoritatile letone ca parte a acestei anchete, dar si ca FBI a analizat mai tarziu interactiunile lui Trump cu ei, la cererea Letoniei.Cei implicati neaga ca ancheta respectiva ar fi fost cauza abadonarii planurilor de afacere. Letonia a cerut ajutorul Americii in ancheta in 2014 si a primit raspuns din partea FBI, conform unei surse. Anchetatorii letoni au verificat, de asemenea, inregistrari secrete in care Trump a fost mentionat de un suspect.Asta inseamna ca FBI investiga incercarile lui Trump de a face afaceri in fosta Uniune Sovietica mai devreme decat se stia.Dezvoltatorii din Riga veneau in Trump un bilet castigator. "Ei erau foarte mandri ca vorbeau cu Trump", a spus Andrejs Judin, un deputat leton, care a criticat decizia procurorului general de a inchide dosarul de coruptie in 2016.Krutoy este un un cunoscut compozitor din Rusia si a scris muzica pentru cantaretul rus, Emin Agalarov, al carui tata a gazduit concursul Miss Universe organizat de Donald Trump, in 2013, in Moscova. Krutoy a participat la evenimentul respectiv si s-a fotografiat cu Trump.In iunie 2016, Agalarov a fost la o intalnire la Trump Tower cu oficiali din campania lui Trump, vizati de ancheta lui Robert Mueller.The Guardian mai spune ca managerul lui Emin Agalarov i-a scris lui Donald Trump Jr ca artistul o va denigra pe Hillary Clinton si ca fiul presedintelui american i-a raspuns entuziasmat. ...citeste mai departe despre " FBI a investigat planurile lui Trump de a construi un hotel in Letonia cu sprijinul unui sustinator al lui Putin " pe Ziare.com