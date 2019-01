FBI a lansat o ancheta pentru a verifica daca Donald Trump lucreaza in secret pentru Rusia

Imediat dupa ce Donald Trump l-a destituit pe James Comey din functia de director FBI, oficiali ai serviciilor de securitate din SUA au devenit atat de preocupati de comportamentul presedintelui incat au inceput sa investigheze daca lucra in numele Rusiei impotriva intereselor americane, afirma surse din cadrul anchetei."Investigatia avea implicatii explozive. Anchetatori specializati in contrainformatii au analizat daca actiunile presedintelui ar reprezenta o posibila amenintare pentru siguranta nationala. Agentii au incercat sa afle si daca Donald Trump lucra in mod constient pentru Rusia sau intrase fara a sti sub influenta Moscovei. Investigatia declansata de FBI a avut si un aspect penal cunoscut de mult timp - s-a verificat daca demiterea lui James Comey a fost o forma de obstructionare a justitiei", explica The New York Times.Agentii si sefii FBI devenisera suspiciosi in privinta legaturilor lui Donald Trump cu Rusia inca din timpul campaniei electorale din 2016, dar nu lansasera nicio investigatie deoarece nu prea stiau cum sa procedeze intr-un caz de o asemenea anvergura.Dar actiunile presedintelui inainte si dupa demiterea lui James Comey din functia de director al FBI in mai 2017, mai ales doua situatii in care Donald Trump a facut o conexiune intre revocarea lui Comey si investigatia privind ingerintele ruse au contribuit la aspectul de contrainformatii al cazului, au explicat sursele citate de NYT.Procurorul special Robert Mueller a preluat investigatia la cateva zile dupa ce fusese lansata de FBI. Ancheta vizeaza pe larg daca agenti rusi au influentat scrutinul prezidential din anul 2016 si daca asociati ai lui Donald Trump au conspirat cu ei.Nu este clar daca procurorul Robert Mueller continua aspectul de contrainformatii al anchetei, iar fosti oficiali din cadrul serviciilor de securitate americane din afara investigatiei s-au intrebat daca nu cumva agentii FBI au exagerat in lansarea acestei proceduri.Elementele penale si de contrainformatii au fost imbinate intr-o singura ancheta, intrucat daca Donald Trump l-a demis pe directorul FBI pentru a bloca sau a opri investigatia care vizeaza Rusia ar fi atat o infractiune, cat si un risc privind securitatea nationala.Daca presedintele l-a ...citeste mai departe despre " FBI a lansat o ancheta pentru a verifica daca Donald Trump lucreaza in secret pentru Rusia " pe Ziare.com