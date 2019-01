Fiica lui Trump ar putea fi propunerea SUA pentru sefia Bancii Mondiale

David Malpass, unul dintre inaltii responsabili ai Trezoriei, precum si fosta ambasadoare americana la ONU Nikki Haley si Mark Green, presedintele agentiei americane de dezvoltare internationala (USAID) sunt de asemenea citati de cotidianul britanic, care nu si-a dezvaluit sursele."Nu vom face comentarii despre potentialii candidati", a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al Trezoreriei."Trezoreria a primit un numar semnificativ de recomandari pentru candidati buni", a ajutat acesta."Incepem procesul intern de trecere in revista (a acestor candidati), in vederea nominalizarii (unui candidat de nationalitate) americana. Suntem nerabdatori sa colaboram cu guvernatorii (Bancii Mondiale), pentru a selectiona un nou conducator", a adaugat aceasta.Jim Yong Kim, in varsta de 59 de ani, care a fost presedintele Bancii Mondiale timp de sase ani, si-a anuntat luni demisia surpriza, care devine efectiva la 1 februarie, pentru a se alatura fondului de investitii Global Infrastructure Partners, specializat in finantarea infrastructurii.Un american este numit de obicei in fruntea Bancii Mondiale, in timp ce conducerea Fondului Monetar International ( FMI ) este incredintata in general unui european, dupa o regula nescrisa. Insa aceasta impartire a rolurilor este puternic contestata de tarile emergente.Ivanka Trump a fost implicata direct in 2017 in lansarea unui fond al Bancii Mondiale pentru a promova infiintarea de afaceri de catre femei in tarile in curs de dezvoltare. Aceasta initiativa a fost denumita "Initiativa financiara a femeilor antreprenor" (We-Fi).Candidatii la functia de presedinte al Bancii Mondiale trebuie sa isi depuna dosarele intre 7 februarie si 14 martie, a anuntat institutia, precizand ca nominalizarea noului presedinte va avea loc inaintea reuniunilor din primavara, care se desfasoara in jurul datei de 8 aprilie.Banca Mondiala s-a angajat sa asigure "un proces de selectie transparent, deschis si bazat pe merite" si intentioneaza sa publice, inaintea votului, numele celor trei candidati acceptati, cu acordul acestora. ...citeste mai departe despre " Fiica lui Trump ar putea fi propunerea SUA pentru sefia Bancii Mondiale " pe Ziare.com