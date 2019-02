Fiica purtatorului de cuvant al lui Putin lucreaza in Parlamentul European

Yelizaveta Peskova, fiica de 21 de ani a purtatorului de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, este stagiara in biroul lui Aymeric Chauprade, europarlamentar francez care si-a exprimat public sustinerea pentru anexarea Crimeii de catre Rusia in 2014. El face parte din grupul Europa Libertatii si Democratiei Directe (EFDD).Numele Peskovei apare pe pagina oficiala a lui Chauprade de pe site-ul PE, iar eurodeputatul a confirmat pentru RFE/RL ca tanara face parte din echipa sa."Dra Peskova este cu siguranta fiica unei personalitati importante din Federatia Rusa, dar ca studenta nu are mai putine drepturi decat alti tineri sa faca o stagiatura in cadrul studiilor ei", a precizat Chauprade intr-un e-mail pentru RFE/RL.El a adaugat ca Peskova nu este angajata in prezent in Rusia, pentru o entitate de stat sau privata. "In consecinta, nu poate exista un conflict de interese in exercitarea mandatului meu ca membru al parlamentului", a scris Chauprade.Chauprade este membru atat al Comisiei pentru afaceri externe, cat si al Subcomisiei pentru securitate si aparare ale PE si face parte si din Delegatia la Comisia parlamentara de cooperare UE-Rusia.El a fost unul dintre observatorii internationali la referendumul organizat de Moscova in Crimeea dupa anexarea peninsulei ucrainene in martie 2014.La momentul respectiv, Chauprade a numit referendumul "justificat", o pozitie in contradictie cu cea a UE. O rezolutie a Adunarii generale a ONU sustinuta de 100 de tari a declarat referendumul invalid si a confirmat angajamentul adunarii pentru integritatea teritoriala a Ucrainei.Europarlamentarii habar n-aveau cu cine lucreazaMai multi eurodeputati contactati de RFE/RL au declarat ca nu stiu ca o ruda a unui oficial rus de rang inalt lucreaza printre ei in Parlamentul European.Sandra Kalniete, o eurodeputata din Letonia membra a grupului PPE, considera activitatea ei aici o "neglijenta"."Este o incalcare a regulilor generale de securitate ale Parlamentului European", a spus Kalniete.Petras Austrevicius, un eurodeputat lituanian din grupul ALDE din PE, a numit pozitia ocupata de Peskova drept "o foarte mare rusine pe fata Parlamentului European"."Nu mi-a venit sa cred ca Kremlinul isi tine ma ...citeste mai departe despre " Fiica purtatorului de cuvant al lui Putin lucreaza in Parlamentul European " pe Ziare.com