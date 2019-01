Financial Times: Brexit-ul va fi oprit, iar Trump pus sub acuzare in acest an

"Marea Britanie va reusi, in al 12-lea ceas, sa se salveze de la acest act de automutilare. Brexit inseamna Brexit, a spus in 2016 Theresa May, dar dupa doi ani de dispute inversunate nici macar partidul premierului nu reuseste sa se puna de acord asupra a ce inseamna in practica acest lucru", considera comentatorul Philip Stephens.Va deveni liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn premierul Marii Britanii?Nu, este de parere editorul Sebastian Payne. "Liderul Opozitiei si-a imbunatatit imaginea publica, dar nu a reusit sa ajunga mai departe de baza electorala laburista. Este posibil sa fie alegeri legislative in 2019, dar nu este deloc sigur ca le va castiga Corbyn", in opinia jurnalistului.Va reusi presedintele francez Emmanuel Macron sa reia cursul reformelor, dupa protestele "vestelor galbene"?Da, estimeaza Ben Hall, specializat pe probleme europene. "Macron nu are de ales. Sa renunte ar insemna sa inceteze sa mai existe in plan politic", potrivit lui Hall.Alegerile pentru Parlamentul European vor aduce castiguri importante pentru populisti?Da, afirma comentatorul Gideon Rachman. "Aceste alegeri sunt perfect organizate ca populistii si nationalistii sa obtina castiguri importante.Sondajele de opinie sugereaza ca imigratia este problema cea mai importanta in majoritatea tarilor", mentioneaza jurnalistul.Vor incerca democratii din SUA sa-l puna sub acuzare ("impeach") pe presedintele Donald Trump?Da, prevede comentatorul Edward Luce. "Ancheta lui Robert Mueller (procurorul special privind posibila ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016) se va finaliza la inceputul lui 2019 cu un ropot de puneri sub acuzare si un raport extrem de critic.Respingerea de catre Donald Trump a concluziilor acestei anchete - ca a existat un complot cu Rusia pentru a intercepta comunicatiile democratilor si a coordona dezvaluirea lor - ii va infuria pe democrati.Presedintele Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, va accepta organizarea de audieri. Presedintele va fi pus sub acuzare de o majoritate simpla din Camera Reprezentantilor, dar Senatul, unde este nevoie de o majoritate de doua treimi, il va salva. Astfel, va fi pregatita scena pentru alegeri prezidentiale conforme 'statului de drept' in 2020", apreciaza Luce. ...citeste mai departe despre " Financial Times: Brexit-ul va fi oprit, iar Trump pus sub acuzare in acest an " pe Ziare.com