Financial Times dezvaluie planul UE pentru migranti: Ofera 6.000 de euro de fiecare

Comisia Europeana va prezenta marti propuneri in sensul limitarii afluxului de imigranti spre Europa . Printre masuri se numara subventionarea partiala a centrelor pentru imigranti in tarile UE care accepta astfel de structuri, informeaza Financial Times.De asemenea, Executivul UE intentioneaza sa aloce stimulente financiare pentru cel mult 500 de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a declarat un oficial comunitar citat de FT. Tarile care accepta extracomunitari ar urma sa primeasca 6.000 de euro pentru fiecare strain.Planul stimulentelor financiare intervine in contextul in care mai multe nave cu imigranti au fost oprite sa intre in porturi din Italia de noul Guvern populist si eurosceptic de la Roma. Spania probabil va fi cel mai mare beneficiar al fondurilor, dat fiind ca a primit peste 1.200 de imigranti salvati din Marea Mediterana in ultima saptamana. La randul lor, Franta Olanda si Malta au acceptat imigranti in ultimele saptamani.Prin oferirea de stimulente financiare tarilor care contribuie la distribuirea extracomunitarilor, Bruxelles-ul spera sa convinga Guvernul de la Roma sa faca mai mult pentru a evita plecarea imigrantilor spre alte state europene.Elementul central al planului este construirea unor "centre de control" in tari UE, pentru procesarea cererilor de azil si repatrierea imigrantilor respinsi.Matteo Salvini, ministrul italian de Interne si liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, vrea crearea unor "platforme pentru debarcarea imigrantilor" in afara Uniunii Europene, in nordul Africii. Ideea lui Matteo Salvini este sustinuta de Austria si de Horst Seehofer, ministrul de Interne al Germaniei.Citeste si:Italia nu mai vrea sa primeasca in porturile sale nave care salveaza refugiati din Marea MediteranaGuvernul Italiei pune egal intre ONG-urile care salveaza migranti si traficanti: Inchidem porturile pentru binele tuturor!Noul ministru italian de Interne declara razboi migrantilor: Pregatiti-va sa impachetati! ...citeste mai departe despre " Financial Times dezvaluie planul UE pentru migranti: Ofera 6.000 de euro de fiecare " pe Ziare.com