Financial Times: SUA renunta la un program pentru drone civile din cauza spionajului chinez

Departamentul de Securitate Interna ia in considerare oprirea programului care include circa 1.000 de drone, in urma deciziei ca riscul ca acestea sa fie folosite de Beijing pentru spionaj este prea mare, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Financial Times.Sursele au mai declarat publicatiei ca secretarul de Interne David Bernhardt nu a semnat un document oficial in acest sens, dar intentioneaza sa retraga flota din serviciu, cu exceptia unor urgente, cum ar fi incendiile de vegetatie si antrenamentele.Departamentul de Interne nu a fost disponibil pentru comentarii.