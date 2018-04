Financial Times: UE se teme ca stirile false pot influenta alegerile europarlamentare din 2019

"Comisia Europeana se teme ca viitorul scrutin pentru desemnarea membrilor Parlamentului European este vulnerabil la campanii online pentru 'dezinformare' eurosceptica. Preocuparile s-au accentuat dupa dezvaluirile conform carora compania de analize politice Cambridge Analytica a colectat ilegal datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a le folosi in scop electoral in scrutinul prezidential din Statele Unite.Firma Cambridge Analytica a negat utilizarea datelor Facebook in activitati de configurare a profilurilor electorale", observa editorialistii Mehreen Khan si Michael Peel intr-un articol publicat in cotidianul Financial Times intitulat "Bruxelles-ul intentioneaza contracararea stirilor false in retelele online / Scandalul Cambridge Analytica amplifica preocuparile privind scrutinul europarlamentar".Citeste si Like-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui TrumpJulian King, comisarul european pentru Securitatea UE, a cerut un plan "clar" referitor la modul in care retelele de socializare online isi desfasoara activitatile in perioade electorale sensibile, incepand cu scrutinul europarlamentar programat in mai 2019.Julian King i-a trimis o scrisoare lui Mariya Gabriel, comisarul pentru Economie Digitala, in care cere mai multa transparenta asupra algoritmelor pe care platformele le folosesc pentru promovarea stirilor, fixarea de limite privind colectarea datelor de natura personala in scopuri politice si dezvaluirea de catre companiile din domeniul tehnologiei informationale a surselor de finantare a "continutului sponsorizat".Julian King pledeaza pentru o "abordare mai constrangatoare" in locul autoreglementarilor, inclusiv prin stabilirea unor "indicatori de performante definiti clar". Propunerile formulate de Julian King sunt sustinute de alti comisari care contribuie la elaborarea planurilor Uniunii Europene de contracarare a "dezinformarii online".Dezvaluirile privind activitatile firmei Cambridge Analytica au accelerat dezbaterile, oficialii europeni insistand pentru linii legislative mai clare referitoare la modul in care platformele online... citeste mai departe despre " Financial Times: UE se teme ca stirile false pot influenta alegerile europarlamentare din 2019 " pe Ziare.com