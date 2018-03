Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte de a lua masuri, a anuntat sambata inspectorul Hannu Kautto, informeaza Reuters.Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale de arestare pentru sase politicieni catalani care au fugit in strainatate, inclusiv fostul premier Carles Puigdemont, care se afla acum intr-o vizita in Finlanda.Daca se va intoarce in Spania , Carles Puigdemont ar putea infrunta pana la 25 de ani de inchisoare pentru acte de rebeliune.Intr-un interviu acordat postului de radio Catalunya Radio, avocatul lui Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a declarat ca fostul lider catalan se va prezenta in fata autoritatilor.La 27 octombrie 2017, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendum. Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei - prin aplicarea Articolului 155 din Constitutie - si demiterea tuturor liderilor regionali, considerand ca declararea independentei a a fost ilegala.In total, Curtea Suprema de la Madrid a decis judecarea a 25 de politicieni separaristi pentru rebeliune, delapidare si incalcarea dispozitiilor statului. Cinci lideri catalani au fost arestati vineri, printre care se numara si Jordi Turull, candidatul pentru functia de premier. ...citeste mai departe despre " Finlanda a primit un mandat international de arestare pentru Puigdemont, liderul catalan aflat in vizita " pe Ziare.com