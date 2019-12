Finlanda bate toate recordurile: Va avea cel mai tanar premier din lume, intr-un guvern condus de 5 femei sef de partid

Sanna Marin, ministru al Transporturilor, a fost desemnata duminica premier al Finlandei si va depune juramantul in aceasta saptamana, relateaza BBC.Ea a fost aleasa de Partidul Social Democrat pentru a prelua sefia Executivului dupa demisia din functie a lui Antti Rinne, presedintele acestui partid.La momentul depunerii juramantului, Sanna Marin va deveni cel mai tanar premier al lumii, devansandu-i in acest inedit clasament pe Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande (39 de ani) si pe Oleksiy Honcharuk, premierul Ucrainei (35 de ani)."Avem mult de lucru pentru a reconstrui increderea oamenilor", a declarat Sanna Marin, dupa ce a fost aleasa prin vot.Coalitia pe care se bazeaza guvernul este formata din 5 partide, iar celelalte 4 sunt conduse toate de femei, 3 dintre ele avand sub 35 de ani, la fel ca viitorul premier.Finland's government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8- Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019Conform presei finlandeze, Sanna Marin a fost crescuta de mama si de partenera acesteia, si a fost prima persoana din familie care a absolvit o universitate. Intr-un interviu acordat mai demult, ea a povestit cat de mult a avut de suferit din cauza discriminarilor la care a fost supusa mama ei, membru al comunitatii LGBT, relateaza qz.com.Anul trecut, Sanna Marin a nascut o fetita - Emma.Intrebata de jurnalisti dupa ce a fost desemnata premier, Sanna Marin a comentat: "Nu m-am gandit niciodata la varsta mea sau la faptul ca sunt femeie, m-am gandit la motivele pentru care am intrat in politica si la acele aspecte pentru care noi am castigat increderea electoratului".Licentiata in Stiinte Administrative (2012) la Universitatea din Tampere, Sanna Marin a fost aleasa si apoi realeasa membru al Consiliului Local, iar in 2015 a fost votata membru al Parlamentului de catre alegatorii din districtul Pirkanmaa. Patru ani mai tarziu, ea a fost realeasa parlamentar, iar din iulie 2019 ocupa functia de ministru al Transporturilor si Comunicatiilor.Sanna Marin va fi al treilea premier-femeie al Finlandei. Partidul Social Democrat a castigat alegerile din aprilie si are dreptul sa numeasca premierul care co ...citeste mai departe despre " Finlanda bate toate recordurile: Va avea cel mai tanar premier din lume, intr-un guvern condus de 5 femei sef de partid " pe Ziare.com