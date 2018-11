Finlanda e gata sa ne ia locul la presedintia UE. La Helsinki se urgenteaza pregatirile

Premierul finlandez, Juha Sipila, a anuntat ca guvernul sau si-a aratat disponibilitatea in acest sens, in cazul in care Romania va solicita un schimb de mandat la presedintia rotativa a UE anul viitor. Finlanda e programata sa preia presedintia UE de la noi la 1 iulie 2019.Totusi, Juha Sipila adauga ca tensiunile politice interne romanesti nu vor afecta calendarul pentru mandatul Finlandei din 2019.Sipila a declarat, marti, agentiei finlandeze de stiri STT, ca Romania nu are intentia de a amana mandatul sau de sase luni la conducerea UE, care este programat sa inceapa la 1 ianuarie.Dupa declaratiile presedintelui Iohannis de luni, guvernul finlandez si-a accelerat ritmul de pregatire si e gata in caz ca vine o solicitare de la Bucuresti pentru a-si devansa mandatul. Totusi, deocamdata, o astfel de cerere nu a sosit. Dimpotriva, guvernul roman a confirmat ca tara noastra isi va desfasura mandatul asa cum era planificat.Dancila ii raspunde lui Iohannis: Sa se abtina. Suntem pregatiti pentru preluarea presedintiei Consiliului UEAceasta va fi prima presedintie a Romaniei de la aderarea la UE in 2007. Finlanda a detinut functia de doua ori inainte, in 1999 si 2006. Austria detine presedintia pana la sfarsitul acestui an.Iohannis a spus ca nu suntem pregatiti, apoi a semnat rapid decretul pentru un nou ministruLuni, presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa plecarea din Guvernul Dancila a ministrului Afacerilor Europene, Victor Negrescu, ca lucrurile "au luat-o razna" la Palatul Victoria si ca Romania nu este pregatita pentru preluarea, peste mai putin de 2 luni, a presedintiei UE."Nu suntem pregatiti pentru asa ceva (preluarea presedintiei UE - n.red.) . Acum cateva saptamani am fost intrebat si am spus ca vom face fata rezonabil. Intre timp, lucrurile au luat-o razna la Guvern!Nu se mai inteleg responsabilii pentru diferite sectoare, persoane care ar trebui sa se ocupe de chestiuni europene pleaca sau sunt demisi si in acest fel ne trezim in ceasul al 12-lea total nepregatiti", a spus Klaus Iohannis.Iohannis: Lucrurile au luat-o razna! Guvernul Dragnea-Dancila, accident al democratiei, trebuie inlocuitApoi, marti, presedintele a semnat rapid decretul pentru numirea in functia de minis ...citeste mai departe despre " Finlanda e gata sa ne ia locul la presedintia UE. La Helsinki se urgenteaza pregatirile " pe Ziare.com