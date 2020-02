Finlanda incepe lupta cu fake news din scoala primara. Si da rezultate

Copiilor le este insuflata circumspectia de la varste fragede, spune Kari Kivinen, directorul unei scoli publice din Helsinki. In clasele primare dau rezultate bune fabulele clasice. Morala din "Corbul si vulpea" lui La Fontaine, apreciaza Kivinen, este valabila si in ceea ce priveste anumiti politicieni din zilele noastre.In gimnaziu se pune un accent puternic pe gandirea critica.La orele de matematica, de exemplu, elevii invata cat de usor pot fi manipulate statisticile. La orele de arta pot vedea cat de usor poate fi distorsionat mesajul unei imagini, la cele de istorie analizeaza cele mai notabile campanii de propaganda, in timp ce profesorii de limba finlandeza le arata in cate feluri pot fi utilizate cuvintele pentru a deruta, a induce in eroare si a insela."Obiectivul este acela de a avea cetateni si alegatori activi si responsabili. Gandirea critica, verificarea informatiilor, interpretarea si evaluarea tuturor informatiilor pe care le primesti, de oriunde apar, sunt cruciale. Am facut din acest lucru o parte centrala a materiei, pentru toate disciplinele", spune Kivinen.Programa scolara din Finlanda este parte a unei strategii mai ample concepute de guvernul de la Helsinki dupa 2014, cand tara a fost tinta unei campanii de stiri false lansate din Rusia "(Fenomenul) ne afecteaza pe toti. Tinteste intreaga societate finlandeza. Urmareste sa ne slabeasca valorile si normele, increderea in institutiile care sunt liantul societatii", spune Jussi Toivanen, directorul de comunicare al cabinetului prim-ministrului.Razboiul Finlandei cu informatiile online false s-a intensificat dupa ce Rusia a anexat Crimeea in urma cu cinci ani. Campanii lansate de simpatizanti ai extremei drepte, de site-uri de stiri "alternative", de conturi de pe retelele de socializare s-au concentrat pe atacarea Uniunii Europene, fiind aduse in atentie chestiuni legate de imigratie sau incercandu-se influentarea dezbaterii privind statutul Finlandei de stat membru al NATO "Rezistenta" a imbracat forma unui program condus de o comisie formata din reprezentanti ai 20 de institutii diferite, de la ministere la politie si ser ...citeste mai departe despre " Finlanda incepe lupta cu fake news din scoala primara. Si da rezultate " pe Ziare.com