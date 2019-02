Fiului fostului premier moldovean Filat i s-a confiscat jumatate de milion de lire sterline provenit "din activitatea ilegala a tatalui sau"

Justitia a dispus sa-i confiste aproape 500.000 de lire sterline (570.000 de euro) fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat, care utiliza un automobil de lux marca Bentley si platea o chirie lunara in valoare de 30.000 de lire sterline la Londra.Anchetatorii au stabilit ca fondurile lui Vlad Luca Filat, in varsta de 22 de ani, proveneau "din activitatea ilegala a tatalui sau", a anuntat joi, intr-un comunicat, Agentia britanica de lupta impotriva crimei (NCA).Fiul sau, care s-a mutat la Londra in iulie 2016, pentru a studia, a atras atentia anchetatorilor prin cheltuielile sale "extravagante", intre care achizitionarea unui automobil marca Bentley in valoare de 200.000 de lire sterline, in contextul in care nu are venituri cunoscute in Regatul Unit, precizeaza NCA.El detinea trei conturi la banca HSBC, "alimentate cu depozite importante de catre societati straine, in principal cu sediul in Turcia si Insulele Caiman", a anuntat agentia. Multiple depozite in numerar au fost, de asemenea, inregistrate in reteaua bancii, intre care peste 98.000 de lire sterline depuse in doar trei zile.Aceste trei conturi bancare au fost blocate in mai 2018, in baza unor noi dispozitii privind Criminal Finance Act din 2017, o lege in lupta impotriva spalarii banilor.Un tribunal de la Londra a dispus marti ca banii blocati sa fie confiscati.Judecatorul Michael Snow s-a declarat convins ca banii "proveneau din activitatile infractionale ale tatalui sau in (Republica) Moldova"."Atunci cand suspectam ca banii dintr-un cont provin dintr-o infractiune, putem cere tribunalului sa blocheze si apoi sa confiste sumele", a declarat Rob MacArthur, de la unitatea inasrcinata sa lupte impotriva coruptiei internationale la NCA."In acest caz, Vlad Luca Filat nu a fost in masura sa demonstreze ca banii aveau o origine legitima, iar tribunalul a stabilit ca acesti bani erau recuperabili", a adaugat el.Fostul premier Vladimir Filat (2009-2013) se afla in prezent la inchisoare in Republica Moldova, unde ispaseste o pedeapsa de noua ani de inchisoare la care a fost condamnat in iunie 2016, dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie si abuz de putere. El a fost acuzat de deturnarea sumei de 260 de milioane de dolari. ...citeste mai departe despre " Fiului fostului premier moldovean Filat i s-a confiscat jumatate de milion de lire sterline provenit "din activitatea ilegala a tatalui sau" " pe Ziare.com