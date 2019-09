Nu au fost raportate victime si nu se asteapta ca intensitatea vantului sa scada pana marti, transmite Reuters."Am evacuat aproximativ 300 de locuitori si turisti din satele Keri si Agalas ca masura de precautie", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al pompierilor. "Focul a ajuns in apropierea caselor", a precizat acesta.Insula Zakynthos se afla la aproximativ 300 de kilometri vest de Atena.Peste 100 de pompieri se lupta cu flacarile, cu ajutorul a 28 de masini. Totodata, 2 elicoptere si 4 avioane participa la operatiunile de stingere a incendiului.Un alt incendiu a afectat, duminica, regiunea Loutraki, aflata la 80 de kilometri de Atena, brigada de pompieri informand ca a fost solicitata sa stinga peste 70 de focuri in ultimele 24 de ore.Fire in the south west of #Zakynthos pic.twitter.com/9ATEMoGqt7- AnjaJantienElsien (@AnjaJantien) September 15, 2019Fires in #Zakynthos #Greece right now. Praying for the wind to die down & safety for the firefighters. 🙏 🇬🇷 #zakynthosfires #islandfire pic.twitter.com/zbTHpRCgQZ- Aliz Koletas (@AlizKoletas) September 15, 2019 ...citeste mai departe despre " Focul face ravagii in Grecia: Doua localitati de pe insula Zakynthos au fost evacuate (Video) " pe Ziare.com