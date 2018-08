Focurile de arma, trase dintr-un vehicul in miscare, au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul sau atacatorii necunoscuti au fugit de la fata locului, au informat luni dimineata posturile de televiziune Haberturk si CNN Turk, citate de dpa.Detentia timp de un an si jumatate in Turcia , iar apoi plasarea in arest la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, acuzat de spionaj si de activitati "teroriste", a declansat o grava criza diplomatica intre Ankara si Washington.La inceputul lunii august, SUA au impus sanctiuni impotriva a doi ministri turci, iar Ankara a replicat cu masuri similare. Tensiunile s-au agravat ulterior, in special printr-o crestere reciproca a tarifelor vamale.Aceasta escaladare a alarmat pietele si a provocat prabusirea lirei turcesti in ultimele zile.Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y- Ragip Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2018 ...citeste mai departe despre " Focuri de arma la ambasada SUA din Turcia " pe Ziare.com