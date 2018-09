"Fort Trump" in Polonia? Nu se potriveste cu politica presedintelui american, iar Germania stramba din nas

Andrzej Duda stie cum trebuie sa abordeze gazdele vanitoase. Cand a vizitat Casa Alba, presedintele polonez a folosit o expresie cuprinzatoare: "Fort Trump". Aceasta este denumirea folclorica a nazuintei poloneze: soldati americani in tara, in mod permanent. De preferinta, mai multe divizii."Comportamentul agresiv al Rusiei" este o mare preocupare pentru Polonia, a spus Duda la Washington. Trump este de acord. Temerile sunt indreptatite. Pentru presedintele SUA, polonezii sunt europeni adevarati.Acestia impartasesc rezervele americanilor cu privire la Moscova, neincrederea in aliantele multinationale, cum ar fi UE si NATO, si prefera sa negocieze o intelegere militara direct cu Washingtonul. Nu ca o favoare, ci pe bani.Toate aceste lucruri suna bine pentru Trump, care crede ca europenii occidentali - in special germanii - sunt paraziti in cadrul NATO, care vor protectia Americii, dar care uita sa o si plateasca.Planul polonezPolonia, marginea estica a Europei, de facto un avanpost al UE fata de puternica Rusie, are o nevoie mare de securitate, conditionata din punct de vedere istoric. A trecut prin trei ruperi in istorie, iar zeci de ani de vasalitate sub steaua rosie mentin aceasta tara intr-o stare de ingrijorare permanenta. Mai ales dupa anexarea Crimeii.In ianuarie 2017, polonezii au salutat cu entuziasm sosirea a aproximativ 3.500 de soldati americani din Colorado in orasul Zagan, la numai 100 de kilometri de granita cu Germania . Americanii au adus cu ei 87 de tancuri si 400 de jeep-uri "Humvee".Un contingent prin rotatie in cadrul actiunii NATO "Atlantic Resolve", inlocuit la fiecare noua luni de catre soldatii din alte tari NATO.Nu este suficient pentru nevoia poloneza de securitate. Mai presus de toate, guvernul national-conservator al PiS din Varsovia doreste o prezenta permanenta de trupe, fara schimbarea unitatilor. Foarte important: ar trebui sa fie soldati americani. In acest sens, guvernul polonez a demarat anul trecut o campanie in cea mai buna traditie de lobby.Un document intitulat "Propunere pentru o prezenta americana permanenta in Polonia" a ajuns intre timp la reprezentantii administratiei de la Washington, la Congres si la diferite think-tank-uri din capitala americana.Concret este vor ...citeste mai departe despre " "Fort Trump" in Polonia? Nu se potriveste cu politica presedintelui american, iar Germania stramba din nas " pe Ziare.com