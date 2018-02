Forte siriene loiale lui Assad au sarit in ajutorul kurzilor care sunt asediati de armata turca

"Fortele populare au intrat in districtul Afrin", a declarat Rojad Rojava, un responsabil al Apararii kurde din administratia locala, citat de AFP si Reuters."Sute de combatanti au fost desfasurati in aceasta dupa-amiaza" in zona, a anuntat Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), un ONG de monitorizare a razboiului civil, cu sediul la Londra.Video: Syrian pro-government forces arrive in Afrin pic.twitter.com/93ptfi5xzL- Press TV (@PressTV) February 20, 2018Agentia oficiala de presa siriana SANA a indicat luni ca fortele proregim "se vor alatura rezistentei impotriva agresiunii turce". Acestea sunt sustinute financiar si logistic inclusiv de Iran Cele mai noi informatii de la fata locului arata ca aviatia turc i-a intampinat pe sirieni cu focuri de avertisment.PHOTOS: Convoy of pro-Syrian Govt. troops entering Afrin Canton comes under attack by Turkey. - @op_shield pic.twitter.com/IzSskYJjcE- Conflict News (@Conflicts) February 20, 2018In 2012, dupa retragerea fortelor proregim, Afrin a devenit prima zona kurda din Siria ce a scapat de sub controlul puterii centrale.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni fata de orice interventie a fortelor proguvernamentale siriene alaturi de militiile kurde in Afrin, declarand ca ar impiedica Ankara sa-si continue acolo ofensiva.Imediat dupa ce convoiul de combatanti - fluturand steaguri siriene si agitand arme - a intrat in Afrin, mass-media de stat siriene au anuntat ca Turcia i-a vizat cu arme de foc.Ofensiva de o luna a Turciei vizeaza sa scoata din Afrin militia kurda YPG, pe care Ankara o vede ca o mare amenintare la frontiera sa.YPG a salutat sosirea fortelor proguvernamentale - care includ militii aliate cu guvernul presedintelui Bashar al-Assad, dar nu si efective ale armatei siriene - sau cel putin nu in mod oficial.Imagini difuzate de presa locala arata tancuri care par sa fie ale armatei guvernamentale siriene intrand in Afrin.Ronahi TV reports units belong to Syrian government are entering #Afrin pic.twitter.com/g2JL9mJrrR- Mutlu Civiroglu (@mutludc) February 20, 2018 ...citeste mai departe despre " Forte siriene loiale lui Assad au sarit in ajutorul kurzilor care sunt asediati de armata turca " pe Ziare.com