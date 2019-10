Fortele proturce au izolat orasul kurd unde se afla trupele americane si exista un risc ridicat de conflict. SUA suspecteaza Turcia de crime de razboi

Catre Kobani, unde sunt trupele americane, este blocata acum principala cale - si posibil singura.Mai multe transportatoare blindate pentru trupe au fost vazute de reporterii CNN pe autostrada M4, intre Tal Tamr si Ain Issa, parcate pe marginea drumului. Acestora li s-au alaturat alte vehicule blindate, parcate la zece metri de sosea.Pe de alta parte, un oficial american a declarat ca fortele SUA din Siria sunt pregatite sa se retraga, dar inca nu au prinit un ordin in acest sens. El a precizat ca situatia din nord-estul Siriei se deterioreaza rapid si a confirmat ca fortele proturce, intre care se numara si extremisti, au avansat pe autostrada M4 si au stabilit mai multe puncte de control. Oficialul a mentionat ca fortele poarta uniforme ale Fortelor Democrate Siriene (SDF) si ucid civili pe autostrada. Fortele americane si SDF nu mai controleaza liniile de comunicare."Fortele americane risca izolarea si exista un risc ridicat de confruntari intre proturci si fortele americane, daca Turcia nu va inceta imediat sa avanseze", a adaugat oficialul.Secretarul american al Apararii: Fortele turce par sa fi comis crime de razboi in nordul SirieiFortelor turce par sa fi comis crime de razboi in cursul operatiunii militare din Siria, a declarat Mark Esper, secretarul Apararii de la Washington, care a precizat ca SUA pregatesc retragerea tuturor trupelor americane din nordul Siriei, informeaza postul CBS News, citat de Mediafax."Asa se pare, daca este adevarata, ar fi crime de razboi", a afirmat Esper la postul CBS News, dupa ce jurnalista Margaret Brennan, gazda emisiunii Face the Nation, a relatat despre inregistrari ce prezinta presupuse executii sumare comise de fortele turce in nordul Siriei."Este o situatie groaznica acolo, o situatie cauzata de turci. In pofida opozitiei noastre, au decis sa intreprinda aceasta incursiune", a completat Esper.Oficialul a confirmat, de asemenea, ca toti cei aproximativ 1.000 de militari americani aflati in nordul Siriei vor fi evacuati, afirmand ca este vorba de o "retragere deliberata" cu scopul de a proteja fortele SUA.Decizia de retragere completa din nordul Siriei vine la doar cateva zile dupa ce presedintele SUA, Donald Trump , a ordonat evacuarea trupelor americane din zonele vizate de ofensiva turca impotri ...citeste mai departe despre " Fortele proturce au izolat orasul kurd unde se afla trupele americane si exista un risc ridicat de conflict. SUA suspecteaza Turcia de crime de razboi " pe Ziare.com