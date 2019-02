Fost director FBI: Departamentul de Justitie al SUA a analizat demiterea lui Donald Trump

Andrew McCabe, fost director interimar al Biroului Federal de Investigatii (FBI), a declarat intr-un interviu acordat postului CBS News ca a lansat o ancheta pentru obstructionarea justitiei si contrainformatii vizandu-l pe Donald Trump imediat dupa ce presedintele l-a demis pe directorul FBI James Comey in mai 2017.Andrew McCabe a precizat ca a fost afectat de conversatia pe care a avut-o cu Donald Trump dupa ce il destituise pe James Comey. "Vorbeam cu un om care candidase la presedintie, castigase alegerile si ar fi putut face acest lucru cu ajutorul Administratiei Rusiei, adversarul nostru formidabil pe scena mondiala. Acest lucru mi-a generat preocupari foarte mari", a afirmat McCabe."Am fost foarte preocupat sa asez cazul Rusiei pe teren solid intr-un mod definitiv, astfel ca daca urma sa fie inlaturat brusc din functie cazul sa nu se inchida", a spus el.Andrew McCabe a declarat ca la Departamentul Justitiei au avut loc reuniuni pentru a se discuta despre posibilitatea demiterii presedintelui Donald Trump prin invocarea Amendamentului 25 al Constitutiei SUA. De asemenea, McCabe a confirmat ca informatiile publicate de cotidianul The New York Times despre initiativa procurorului general adjunct Rod Rosenstein de a-l inregistra in secret pe Donald Trump. Rosenstein a negat informatiile la acea vreme.Cotidianul The New York Times a relatat ca Rod Rosenstein a evocat ideea inregistrarii in secret a presedintelui Donald Trump si invocarea unui amendament al Constitutiei SUA pentru demiterea acestuia din cauza faptului ca ar fi incapabil sa indeplineasca atributiile functiei. Rod Rosenstein a negat informatiile, afirmand ca articolul este "lipsit de acuratete si incorect din punct de vedere factual".Presedintele Donald Trump a devenit subiectul central in investigatia comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller referitoare la ingerintele ruse in scrutinul prezidential american si la presupusele contacte cu Moscova, au declarat in decembrie 2018 surse citate citate de cotidianul The Washington Post. Sursele citate au precizat ca echipa procurorului special Robert Mueller il are in centrul atentiei pe presedintele Donald Trump, numit in te ...citeste mai departe despre " Fost director FBI: Departamentul de Justitie al SUA a analizat demiterea lui Donald Trump " pe Ziare.com