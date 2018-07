"Nu se poate pune baza pe America lui Trump" - a afirmat Sigmar Gabriel in saptamanalul Spiegel. "Trump ii da dictatorului nord-coreean (Kim Jong Un) garantia supravietuirii si in acelasi timp vrea o schimbare de regim la Berlin"."Nu putem accepta asa ceva", a subliniat fostul sef al diplomatiei germane, care si-a indemnat guvernul sa adopte o atitudine mai dura fata de Trump, transmite, vineri, DPA."Nu ne mai putem face niciun fel de iluzii. Donald Trump nu stie decat de forta. Asa ca trebuie sa-i aratam ca si noi suntem puternici", a spus Gabriel.Fostul lider al social-democratilor germani (SPD) a insistat ca Germania trebuie sa-i dea "lui Trump raspunsuri clare, ferme si mai ales unite in plan european". "Orice incercare de a-i face pe plac nu face decat sa-l determine sa mearga si mai departe. Acest lucru trebuie sa inceteze", a conchis fostul ministru.Sigmar Gabriel a evocat cheltuielile pentru refugiati ca domeniu in care Europa poate cere actiune din partea SUA, in raspuns la solicitarile administratiei americane privind cresterea cheltuielilor militare."Daca el cere miliarde de dolari in schimbul cheltuielilor militare ale SUA, atunci noi trebuie sa cerem restituirea miliardelor cheltuite pe refugiatii creati de interventia militara esuata a SUA din Irak " - a mai spus fostul sef al diplomatiei germane.Citeste si:Trump afirma ca SUA au o relatie "extraordinara" cu Merkel, la cateva ore dupa ce a spus ca Germania e "controlata total de Rusia Angela Merkel reactioneaza la acuzatiile lui Donald Trump: Germania ia propriile deciziiTrump ataca puternic Germania: Este prizoniera Moscovei. Incheie acorduri masive pentru petrol si gaze cu Rusia ...citeste mai departe despre " Fost ministru german de Externe: Trump vrea o "schimbare de regim" la Berlin. Nu stie decat de forta. Sa-i aratam ca si noi suntem puternici " pe Ziare.com