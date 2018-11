Fostul avocat al lui Donald Trump recunoaste ca a mintit in fata Congresului privind afacerile sale din Rusia

Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat "vinovat" in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, informeaza Associated Press si CNBC.Michael Cohen a recunoscut ca a facut declaratii false in cursul audierilor in Congresul Statelor Unite.In septembrie 2017, Michael Cohen a vorbit in Comisia pentru Informatii din Senatul SUA despre proiectul imobiliar numit "Turnul Trump" din Moscova. Avocatul lui Donald Trump a declarat ca "proiectul s-a incheiat in ianuarie 2016", inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul prezidential din SUA.In august 2018, Michael Cohen a pledat vinovat pentru alte acuzatii referitoare la delicte federale asociate companiilor taxi pe care le detine, fraudelor bancare si colaborarii cu echipa electorala a lui Donald Trump.Presedintele SUA a trimis recent raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova.Anterior, Donald Trump l-a criticat pe procurorul special Robert Mueller, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA. In contextul in care analisti americani au contestat procedura demiterii procurorului general, Jeff Sessions, si modul in care a fost numit succesorul acestuia, Matt Whitaker, Donald Trump a evidentiat ca nici procurorul "controversat" Robert Mueller nu a fost numit de Senatul SUA."Oamenii au o mare nemultumire acum, dar vedeti cazul lui Mueller, care nu a fost confirmat in functie de Senat. Iar el elaboreaza un raport de ancheta. Nu a fost confirmat in functie de Senat. Whitaker a fost confirmat de Senat. Acum nu are nevoie de asta, dar a fost numit de Senat cand era procuror in statul Iowa. Dar Mueller nu a fost confirmat de Senat. De ce nu l-a confirmat Senatul in functie? Ar fi trebuit sa fie confirmat de Senat. Nu, din cauza tuturor controverselor, nu au vrut sa il aduca in Senat, deoarece este foarte controversat. Din cauza acestor controverse, nu au vrut sa il aduca in ...citeste mai departe despre " Fostul avocat al lui Donald Trump recunoaste ca a mintit in fata Congresului privind afacerile sale din Rusia " pe Ziare.com