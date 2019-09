Conservatorii din cadrul Partidului Poporului (OVP) ar obtine 37,2% din voturile exprimate, potrivit acestor proiectii, cu 5,7 puncte procentuale mai mult ca in ultimele alegeri, relateaza AFP.Partidul Libertatii (FPO, extrema dreapta) este creditat cu 16% din voturile exprimate si ar obtine astfel un rezultat cu zece puncte procentuale mai mic decat in alegerile din 2017.Partidul Social Democrat (SPO) s-ar clasa pe pozitia a doua, cu 22% din voturile exprimate, cu 4,9 puncte procentuale mai putin decat in alegerile precedente, potrivit acestor proiectii.Verzii, care au obtinut un scor sub 4% in alegerile legislative din 2017, se intorc in Parlament, inregistrand o ascensiune fulgeratoare - ei sunt creditati cu 14,4% din voturile exprimate.Austria este condusa din iunie de un Guvern de tehnocrati, dupa prabusirea coalitiei de extrema dreapta si Guvernului Kurz in mai, in urma publicarii unei inregistrari video in care liderul FPO Heinz-Christian Strache a fost surprins cu camera ascunsa oferind favoruri in schimbul unor sume de bani falsei nepoate a unui oligarh rus.Vezi si Alegerile din Austria ca o terapie de cuplu: Kurz va redeveni cancelar, dar poate sa uite aventura partenerului din Ibiza? ...citeste mai departe despre " Fostul cancelar Sebastian Kurz castiga alegerile din Austria - proiectii " pe Ziare.com