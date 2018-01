Steve Bannon a fost audiat marti de Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor in investigatia privind presupusele contacte intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.Conform unor surse citate de agentia Associated Press, Bill Burck, avocatul lui Steve Bannon, a cerut Casei Albe consultanta juridica prin telefon pe parcursul audierilor.De la Casa Alba i s-a transmis sa nu raspunda intrebarilor despre activitatea sa in echipa de tranzitie sau in timp ce era consilier prezidential pentru Strategii Politice.Nu este clar cu cine a comunicat avocatul lui Steve Bannon la Casa Alba.Citeste si:Trump nu crede ca va fi interogat in ancheta referitoare la Rusia: Vanatoarea de vrajitoare continuaRaport din Congresul SUA: Serviciile secrete ale Moscovei au incercat sa influenteze alegerile in 19 tari din Europa . Doar Trump sta degeabaAutorul cartii "Fire and Fury" crede ca dezvaluirile vor pune capat mandatului lui Donald TrumpMedicul de la Casa Alba i-a testat capacitatea mintala lui Trump si spune ca e apt 100%. Dar e aproape de limita de obezitate ...citeste mai departe despre " Fostul consilier al lui Trump trimitea Casei Albe intrebarile din timpul audierilor privind Rusia (Surse) " pe Ziare.com