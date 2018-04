Fostul director FBI il face mincinos pe Trump si relateaza scene demne de Mafie in noua sa carte

In aceasta carte foarte asteptata din care au aparut fragmente, joi, in presa, cu cateva zile inainte de lansare, fostul director al politiei federale il descrie pe locatarul de la Casa Alba ca fiind obsedat de detaliile indecente care il privesc, transmite AFP.James Comey relateaza astfel ca presedintele i-a cerut sa ancheteze asupra afirmatiilor care il descriau in prezenta unor prostituate ruse, in 2013, intr-un hotel din Moscova.Acest "dosar", amintind despre o inregistrare video cu caracter sexual in care ar aparea Donald Trump, a fost intocmit de un fost agent al spionajului britanic pentru opozantii politici ai candidatului republican. Considerat credibil la inceput de serviciile americane de informatii, autenticitatea sa a fost ulterior pusa total sub semnul intrebarii.In cursul unei discutii avute in Trump Tower in ianuarie 2017, Donald Trump i-a cerut directorului FBI sa inabuse aceste afirmatii care ii erau foarte nefavorabile "in cazul in care ar exista o singura sansa dintr-o suta sa fie luate in serios de sotia sa, Melania", potrivit lui James Comey.Schimbul de replici cu presedintele "m-a facut sa revin la inceputul carierei mele, cand eram procuror in fata mediului mafiot", a adaugat el.Fostul sef al FBI a descris o scena demna de mafia: "Cercul tacut care incuviinteaza. 'Boss'-ul care face ziua si noaptea. Juramintele de fidelitate. Viziunea despre lume potrivit careia toti sunt impotriva noastra. Minciuna generalizata, fie mica sau mare, ce serveste un fel de cod de loialitate care plaseaza organizatia deasupra moralei si a adevarului".Pentru James Comey, "acest presedinte este imoral, detasat de adevar si valorile institutionale"."Leadership-ul sau este tranzactional, bazat pe ego si loialitatea personala", adauga el.Memoriile lui James Comey, intitulate "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership", prezinta cariera sa de 20 de ani ca procuror la New York, apoi procuror general adjunct in administratia George W. Bush si sef al FBI intre 2013 si 2017.La Casa Alba, ca si printre responsabilii republicani, cartea a provocat temeri legate de pagubele ce le-ar putea produce unui mandat prezidential si asa afectat de zvonuri, demiteri si demisii.Partidul Republican a creat deja un sit ...citeste mai departe despre " Fostul director FBI il face mincinos pe Trump si relateaza scene demne de Mafie in noua sa carte " pe Ziare.com