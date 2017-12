Fostul lider catalan cere Spaniei reinstaurarea guvernului sau regional: Democratia a vorbit, ce mai asteapta?

Alegerile nu au reusit sa rezolve cea mai mare criza politica din Spania din ultimele decenii, intrucat partidele pro-independenta au luat 70 dintre cele 135 de locuri din Parlamentul catalan, dar nu au reusit sa obtina si majoritatea votului popular.Potrivit expertilor, separatistii ar putea avea probleme privind formarea unui guvern, in conditiile in care unul dintre lideri, Oriol Junqueras, este retinut la Madrid, iar celalalt lider, Carles Puigdemont, se afla intr-un exil autoimpus la Bruxelles."Buletinele de vot au vorbit, democratia a vorbit, toata lumea s-a putut exprima. Ce asteapta Rajoy pentru a accepta rezultatele? Solicit guvernului spaniol si celor care il sustin sa restituie tot ce au luat de la catalani fara acordul acestora", a spus Puigdemont.Fostul lider al guvernului catalan i-a cerut lui Mariano Rajoy sa inceapa negocierile cu separatistii, insistand ca este in continuare conducatorul "legitim" al Cataloniei si ca electoratul s-a dovedit a fi "matur din punct de vedere democratic, castigandu-si dreptul de a constitui o republica a oamenilor liberi".Vineri, premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018 si a catalogat drept "absurda" posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa revina la putere.La 27 octombrie, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendum. Peste 90% dintre cei care au participat la vot s-au declarat in favoarea independentei, insa rata prezentei la urne a fost de doar 43%.Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei si demiterea tuturor liderilor regionali. Drept urmare, toate structurile regionale - politice, economice si de securitate - au fost trecute in subordinea directa a Madridului. Totodata, guvernul central a convocat alegeri parlamentare anticipate in Catalonia, care au avut loc la 21 decembrie. ...citeste mai departe despre " Fostul lider catalan cere Spaniei reinstaurarea guvernului sau regional: Democratia a vorbit, ce mai asteapta? " pe Ziare.com