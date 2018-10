Stubb a afirmat intr-o scrisoare trimisa membrilor Partidului Popular European, din care face parte, ca este "un pro-european declarat" care a decis sa apere valorile europene si sa impinga Europa sa umple un vid de putere lasat de "marginalizarea voluntara" a SUA si a Marii Britanii din politicile globale."Este timpul sa ne strangem in jurul cauzei noastre pentru o Europa puternica. Acest lucru inseamna sa oprim diviziunile care nu sunt necesare intre est, vest, nord si sud. Trebuie sa aratam ce ne uneste in loc de ce ne diferentiaza", a precizat el.Stubb, in varsta de 50 de ani, a fost prim-ministru, ministru al Finantelor si ministru de Externe in Finlanda Stubb va participa in alegerile interne ale Partidului Popular European si va concura cu germanul Manfred Weber pentru dreptul de a fi candidatul partidului la presedintia Comisiei Europene.Partidul isi va alege candidatul la o intalnire de pe 7-8 noiembrie de la Helsinki.Pana in prezent, doar socialistul slovac Maros Sefcovic, actualul vicepresedinte privind sectorul energetic al Comisiei Europene, si-a mai anuntat candidatura la sefia Comisiei Europene.Parlamentul European a cerut ca presedintele Comisiei Europene sa fie candidatul partidului cu cele mai multe voturi in alegerile europarlamentare. Viitoarele alegeri vor avea loc in mai 2019 iar sondajele arata ca Partidul Popular European va ramane gruparea cu cele mai multe locuri.Totusi, presedintele francez, Emmanuel Macron si alti lideri europeni, cei care il vor numi pe succesorul lui Jean Claude Juncker, se opun acestei legaturi directe intre alegerile europarlamentare si functia de presedinte al Comisiei.Astfel, liderii ar putea selecta pe altcineva insa si aceasta persoana ar avea nevoie de aprobarea Parlamentului European. ...citeste mai departe despre " Fostul premier al Finlandei Alexander Stubb isi anunta candidatura la presedintia Comisiei Europene " pe Ziare.com