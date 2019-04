Fostul presedinte al Nissan a fost arestat din nou

Arestarea, descrisa de expertii legali ca extrem de neobisnuita in Japonia pentru cineva care a fost eliberat pe cautiune, marcheaza un alt moment dramatic in decaderea fostului titan al industriei auto mondiale, transmite Reuters.Procurorii niponi sustin ca Ghosn ar fi provocat Nissan pierderi de cinci milioane de dolari in perioada 2017-2018 incalcandu-si atributiile legale, cu scopul de a obtine foloase materiale in nume personal.Agentia de presa Kyodo a informat ca ar fi vorba de pierderile provocate de mutarea fondurilor companiei catre un cont bancar detinut de Ghosn prin intermediul unui dealer din Oman."Arestarea mea in aceasta dimineata este imorala si arbitara, face parte dintr-o alta incercare a unor persoane de la Nissan de a ma readuce la tacere informandu-i gresit pe procurori. Sunt nevinovat de toate acuzatiile fara temei aduse impotriva mea", se arata intr-un comunicat al lui Ghosn.Arestarea sa vine dupa ce marti Carlos Ghosn a promis "sa spuna adevarul" la conferinta de presa de saptamana viitoare, anuntand pe Twitter prima sa intalnire cu presa de cand a fost eliberat din inchisoare.Avocatul lui Ghosn, celebrul Junichiro Hironaka, a afirmat ca rearestarea clientului sau este "inadecvata" si a precizat ca va tine o conferinta de presa in cursul zilei de joi.Conform legislatiei nipone, Ghosn poate fi tinut in arest 22 de zile fara a i se aduce la cunostinta acuzatiile si poate fi interogat fara a fi si avocatul lui de fata.Marti, publicatia nipona Yomiuri anunta ca procurorii din Tokyo pregatesc un nou caz impotriva sefului Nissan. Renault ar fi sesizat justitia franceza dupa ce a descoperit existenta unor plati suspecte catre un partener comercial al Renault-Nissan din Oman, facute in perioada in care postul de presedinte era detinut de Carlos Ghosn.Potrivit unor surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, platile suspecte, "in valoare de mai multe milioane de euro", au fost facute sub forma de prime de performanta catre dealer-ul Suhail Bahwan Automobiles (SBA), care distribuia vehiculele grupului Renault in Oman, in perioada 2011-2016. Dovezile trimise de Renault catre procurorii francezi sugereaza ca o mare parte din aceste fonduri au fost transferate ulterior unei societati libaneze controlata de asociatii lui Carlos Ghosn. Suma totala plati ...citeste mai departe despre " Fostul presedinte al Nissan a fost arestat din nou " pe Ziare.com