Timmermans a fost desemnat, prin aclamatii, "candidatul comun" al familiei social-democrate europene, din care face parte si PSD, de cei in jur de 1.000 de delegati la congresul ce are loc la Lisabona.Frans Timmermans spera sa ii succeada in functie actualului presedinte al Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, dupa alegerile care vor avea loc in luna mai.Cel mai puternic rival al sau va fi conservatorul german Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE, de centru-dreapta).Timmermans, in varsta de 57 de ani, a fost fara concurenta in cursa pentru a deveni candidatul PES, dupa ce un alt potential nominalizat, slovacul Maros Sefcovic, s-a retras inainte de vot.Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc in contextul in care social-democratii si alte partide de stanga din Europa s-au confruntat cu mai multe pierderi electorale si sunt in criza, pe fondul ascensiunii partidelor populiste si de extrema-dreapta.Afla mai multe despre Frans Timmermans. ...citeste mai departe despre " Frans Timmermans a fost desemnat candidatul social-democratilor la sefia Comisiei Europene " pe Ziare.com