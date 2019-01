Alexei Kuznetov, fost ministru de Finante in regiunea Moscova, a fost extradat in Rusia, insotit de angajati ai serviciilor penitenciare ruse si ai biroului rus al Interpol, a anuntat Parchetul general de la Moscova.Kuznetov este acuzat ca, in perioada 2005-2008, a cumparat creante garantate de stat ale unor intreprinderi si a obtinut imprumuturi pe care ulterior nu le-a mai returnat, ci a deturnat banii.Asa ar fi pagubit Kuznetov statul cu circa 14 miliarde ruble (peste 400 de milioane de euro) . Banii ar fi fost "spalati" in afaceri imobiliare, in special prin achizitionarea a doua hoteluri la Courchevel, in Franta. Intre timp, imobilele i-au fost confiscate lui Kuznetov de justitia franceza.Fostul ministru rus a fost arestat in apropiere de Saint-Tropez inca din iulie 2013 avand asupra sa cinci pasapoarte pe nume diferite. El a contestat timp de cinci ani extradarea sa in fata diverselor instante din Franta.Citeste si: Americanul retinut la Moscova a fost acuzat oficial de spionaj si risca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare ...citeste mai departe despre " Franta a extradat un fost demnitar rus, acuzat de deturnarea a peste 400 de milioane de euro " pe Ziare.com